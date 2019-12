Nieuwe wasmachinetest

Nieuws|Om de maand testen we wasmachines. In juni zijn er 8 nieuwe getest. Twee daarvan krijgen het predicaat Beste Koop.

Beste koop

Twee wasmachines van het merk Bosch en Siemens worden Beste koop. In beide machines kan 7 kilo was. Een volle trommel katoen wordt zeer goed schoon. Halfvol wordt de was echter minder goed schoon, namelijk redelijk.

10 kg

We testten de Samsung WW10H9600EW Crystal Blue WW9000, die geschikt is voor 10 kilo was. Deze wasmachine scoort op àlle aspecten minstens redelijk. Zowel vol als met halfvolle trommel wast deze machine redelijk zuinig en goed schoon.

Behalve de grote capaciteit heeft deze wasmachine meer in petto. De wasmachine is namelijk via wifi op afstand te bedienen. Daarnaast kan deze wasmachine vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch doseren. "De hoeveelheid wasmiddel wordt daarbij niet alleen afgestemd op de hoeveelheid was, maar ook op de hoeveelheid vuil", aldus Samsung.

Momenteel worden deze aspecten in ons lab getest; we verwachten de resultaten begin juli te publiceren.

OK

De resultaten van de OWM460-D-NL van het merk OK doen helaas de naam geen eer aan; katoen wordt matig schoon, synthetische was zelfs slecht. Dit merk is te koop bij de Mediamarkt en Saturn.



Benieuwd naar de overige resultaten? Bekijk dan de productvergelijker.