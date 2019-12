Nu ook Harense Smid failliet

Vandaag is bekend gemaakt dat de Harense Smid failliet is. Het is nog niet bekend of het faillissement het einde betekent van de winkels van de Harense Smid, of dat het bedrijf een doorstart kan maken of op een andere manier overgenomen kan worden.

De faillietverklaring van de Harense Smid komt slechts enkele weken na het faillissement van branchegenoot De Block.

Webwinkel

De website en webshop van de Harense Smid waren kort na de aankondiging van het faillissement nog toegankelijk. Over het faillissement werd (nog?) niks vermeld.

Klant bij de Harense Smid?

Bron: Nu.nl.