Textiel scannen met Siemens X-spect

Nieuws|Met de X-pect van Siemens kun je scannen van welk soort materiaal je kleding is gemaakt en je krijgt daarna ook nog een passend wasadvies. Handig voor als het waslabel onleesbaar is geworden of zelfs helemaal uit je kleding is geknipt. Hiermee wordt het sorteren van je was in de toekomst een koud kunstje.

Is het polyester of een mix met katoen? Eigenlijk zijn alle materialen op deze manier te scannen volgens BSH, het moederbedrijf achter Siemens. Je kunt ook meerdere materialen na elkaar scannen. Vervolgens zoekt X-Spect het juiste programma en temperatuur erbij. Met een druk op de knop stuur je dat vervolgens naar je wasmachine zodat daar het juiste programma op ingesteld wordt.

Vlekken ook te scannen

Je kunt met de X-Spect ook bepalen wat voor vlek er op wasgoed zit. Daarvoor moet je eerst een schoon stuk was, dus zonder de vlek, scannen. Dan weet de X-Spect van wat voor materiaal het wasgoed is. Vervolgens scan je de vlek. Hij laat dan zien welke vlek het is, en kan vervolgens weer het juiste programma naar de wasmachine sturen.

In de toekomst ook te gebruiken voor voedsel

Het systeem van X-Spect is ook te gebruiken voor voedingsmiddelen. Je kunt er mee bepalen of voedsel nog geschikt is om te eten. Die toepassing gaat Bosch in de toekomst op de markt brengen.

Verkrijgbaarheid

BSH weet nog niet wanneer X-Spect verkrijgbaar zal zijn, want het is nog in ontwikkeling. De prijs van het systeem is ook nog niet bekend.

