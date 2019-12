Goedkope wasmachines van huismerken ondermaats

Nieuws|Op de valreep van 2017 stuurden we wasmachines van huismerken Ikea, OK en Proline naar ons lab. De machines zijn uitsluitend bij respectievelijk Ikea, MediaMarkt en BCC te koop. Doen wasmachines van huismerken het goed?

Meestal testen we de best verkrijgbare wasmachines van de wat grotere merken. Maar heb je wat minder te besteden, dan overweeg je misschien een wasmachine van een huismerk. Daarom testten we een paar goedkope wasmachines van huismerken. OK en Proline kosten zo'n €250. De Ikea-inbouwwasmachine is toch flink aan de prijs met €550. Eerder testen we al goedkope wasmachines van Indesit, Zanussi en Beko.

Lage scores

We bekeken wasmachines van 3 huismerken: OK, Proline en Ikea. Alle 3 de huismerken scoren ondermaats. OK scoort op spoelen een 1,1. Dat is de laagste score in tijden. De Proline wast katoen echt niet schoon: de score is een 2,8. Dat is de op een na laagste score sinds 2013. De anderen doen het niet veel beter met een ruime 4 en 6. De machines zijn wel heel zuinig en hebben op dat gebied een verbazingwekkend hoge score, maar als de was niet schoon wordt schiet je daar weinig mee op.

Gebruiksgemak

De wasmachines zijn niet prettig in gebruik. Bij de Proline heb je veel kracht nodig om deur te sluiten en de handgreep heeft scherpe randjes. Er is geen terugkoppeling over programmaverloop en het filter en het wasmiddelbakje zijn moeilijk schoon te maken. De handleiding is niet duidelijk, maar wel aardig compleet.

Bij de OK zijn er soortgelijke minpunten: de deur openen en sluiten gaat moeilijk, de handgreep is niet fijn en het wasmiddelbakje gaat stroef in en uit. Het filter kun je ook moeilijk schoonmaken.

Bij Ikea is er minder aan te merken maar ook hier is het filter moeilijk te reinigen en het bedieningspaneel is lastig te bedienen.

