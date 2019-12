Wasmiddel verdwijnt in afvoer

Ariel geeft aan dat in sommige wasmachines, een kwart van vloeibaar wasmiddel verloren gaat wanneer je dit doseert via de doseerlade. Dat klopt. Vloeibaar wasmiddel kan uit de doseerlade vloeien. Het verdwijnt dan in de kuip waarin de trommel hangt, en vervolgens in de afvoer. Hoeveel wasmiddel wegvloeit hangt ondermeer af van de tijd tussen het toevoegen van het wasmiddel en het starten van de machine, en de dikte van het wasmiddel.

De Ariel tabs leg je in de trommel, waardoor er geen wasmiddel verloren gaat. Een nadeel is dat het niet mogelijk is minder te doseren voor bijvoorbeeld kleine wasjes. Naast de tabs zijn er andere oplossingen. Zo hebben een aantal machines een schuifje voor het doseren van vloeibaar wasmiddel. Dat voorkomt dat het middel uit het bakje wegvloeit. Een andere oplossing is een wasbol die je vult met vloeibaar wasmiddel en in de trommel zet.