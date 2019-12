Witgoedverkoop via internet in de lift

Volgens onderzoeker Cor Molenaar, die het onderzoek namens Vlehan uitvoerde, oriënteren steeds meer consumenten zich op internet alvorens zij witgoed kopen. Afgelopen jaar was dat het geval bij maar liefst 90% van de witgoedkopers.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de witgoedmarkt een rationele markt is en dat rationele beslissingen met name online worden genomen. Emotionele beslissingen vallen vaak in de winkel.

Hoewel de volledige verkoop van witgoed prima via internet afgehandeld kan worden, is er volgens het onderzoek nog wel huiver. Internet wordt vooral gebruikt voor prijs- en productinformatie. In de winkel kijkt men of een product voldoet aan persoonlijke wensen. Na de oriëntatie gaat 11% van de consumenten alsnog naar een 'stenen' winkel om het product te kopen. Helemaal kansloos zijn de traditionele winkels dus nog niet.