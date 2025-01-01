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'Voor mijn verjaardag had ik een uitje geboekt. Door het coronavirus ging dat niet door. Ik kreeg een voucher, maar wilde mijn geld terug. Het bedrijf wilde alleen de datum tot 2 jaar kosteloos verzetten. Via de Consumentenbond Brievenhulp kreeg ik via een paar stappen de juiste voorbeeldbrief. En wat denk je? Ik kreeg zowaar het geld terug! Ik wachtte al 6 maanden, maar dankzij jullie hulp komen ze nu ineens over de brug.'
'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'