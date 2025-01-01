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Krijg waar je recht op hebt

Wijzig je Basislidmaatschap en krijg direct toegang tot ijzersterk Juridisch Advies en hulp bij geldzaken. Voor €4,50 extra per maand.

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Juridisch Advies

Dit krijg je bij Geld & Recht

Juridisch Advies

Hoe zit het met garantie bij een kapot product? Wat doe je als een product niet geleverd wordt? Of bij een probleem met het opzeggen van een abonnement? Wij helpen je stap voor stap met Juridisch Advies.

Hulp bij geldzaken

Beginnen met beleggen. Schenken op papier. Zorgen dat je niet te veel belasting betaalt. Met dit soort zaken helpen we je onbeperkt. Met exclusieve informatie op de site en telefonisch via onze Financiële Helpdesk.

Wijzig je lidmaatschap

Je krijgt direct toegang tot Juridisch Advies en financiële hulp. Zo krijg je waar je recht op hebt.
Bespaar 10%
  • Basislidmaatschap

    3,50per maand

    Dit lidmaatschap heb je nu. Je profiteert nu van overstaphulp, collectief voordeel en ledenkorting.

    De belangrijkste voordelen

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    Geld & Recht

    8,-per maand

    Wijzig je lidmaatschap in Mijn Consumentenbond. Zo stap je over naar dit lidmaatschap.

    De belangrijkste voordelen

Onze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar. Wil je de papieren Consumentengids ontvangen? Voeg 'm toe in de volgende stap.

Al meer dan 410.000 tevreden leden

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    Petra, lid uit Rotterdam

    'Voor mijn verjaardag had ik een uitje geboekt. Door het coronavirus ging dat niet door. Ik kreeg een voucher, maar wilde mijn geld terug. Het bedrijf wilde alleen de datum tot 2 jaar kosteloos verzetten. Via de Consumentenbond Brievenhulp kreeg ik via een paar stappen de juiste voorbeeldbrief. En wat denk je? Ik kreeg zowaar het geld terug! Ik wachtte al 6 maanden, maar dankzij jullie hulp komen ze nu ineens over de brug.'

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    Douglas, lid uit Lelystad

    'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'

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    Onze leden beoordelen ons Juridisch Advies en hulp bij geldzaken met gemiddeld een 8,4

Veelgestelde vragen