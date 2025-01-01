Stap over naar Volledig & Vertrouwd

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Krijg waar je recht op hebt

Wijzig je Kies & Koop-lidmaatschap. Je hebt dan ook toegang tot ijzersterk juridisch advies en hulp bij geldzaken. Voor €4 extra per maand.

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Juridisch advies

Dit krijg je bij Volledig & Vertrouwd

Juridisch advies

Hoe zit het met garantie bij een kapot product? Wat doe je als een product niet geleverd wordt. Of bij een probleem met het opzeggen van een abonnement? Wij helpen je stap voor stap met Juridisch Advies.

Hulp bij geldzaken

Een hypotheek. Beginnen met beleggen. Schenken op papier. Zorgen dat je niet te veel belasting betaalt. Met dit soort zaken helpen we je onbeperkt. Met exclusieve informatie op onze site en via onze Financiële Helpdesk.

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Als lid heb je toegang tot alle testresultaten, financiële en juridische hulp en collectief voordeel.
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  • Kies & Koop

    5,50per maand

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    9,50per maand

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    De belangrijkste voordelen

Onze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar. Wil je de papieren Consumentengids ontvangen? Voeg 'm toe in de volgende stap.

Al meer dan 410.000 tevreden leden

  • Patricia Schlosser expert 200x200

    Patricia, juridisch expert

    'Ik help dagelijks mensen met uiteenlopende vragen op het gebied van het consumentenrecht en doe dat met veel plezier. Het is fijn om mensen duidelijke uitleg te kunnen geven over hun rechten, zodat zij goed beslagen aan de slag kunnen om hun probleem op te lossen.'

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    Douglas, lid uit Lelystad

    'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'

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    Onze leden beoordelen onze juridische en financiële hulp met gemiddeld een 8,4

Veelgestelde vragen