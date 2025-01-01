Stap over naar Volledig & Vertrouwd

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'Ik help dagelijks mensen met uiteenlopende vragen op het gebied van het consumentenrecht en doe dat met veel plezier. Het is fijn om mensen duidelijke uitleg te kunnen geven over hun rechten, zodat zij goed beslagen aan de slag kunnen om hun probleem op te lossen.'
'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'