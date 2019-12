Gratis advies over zonne-energie opwekken tijdens open dagen

Nieuws|Zelf zonne-energie opwekken? Vraag gratis advies aan onze experts tijdens onze open dagen op 31 oktober in Arnhem en 14 november in Den Haag.

Bovendien kun je tijdens de open dagen gratis een offerte (normaal €45) aanvragen voor zonnepanelen via het Zonnecollectief.

Bekijk (alvast) de presentatie.

Onderwerpen open dag

Zonne-energie, hoe werkt het precies?

Hoe vind je de beste zonnepanelen zonder dat je te veel betaalt?

Hoeveel panelen passen op je dak?

Hoe weet je of de kwaliteit goed is?

Hoe zit het met kosten en opbrengsten?

Open dagen

Om deze en al je andere vragen over zonnepanelen te beantwoorden, organiseert de Consumentenbond samen met Vereniging Eigen Huis 2 open dagen van 10.00 tot 14.00 uur. Op beide dagen start er elk heel uur een presentatie met de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze experts en leveranciers. Van beide organisaties zijn experts aanwezig om je alles te vertellen over zonnepanelen. Zij kunnen samen met je kijken naar de mogelijkheden voor jouw dak.

Data open dagen

Zaterdag 31 oktober in het Powerlab, Arnhem (Utrechtseweg 310)

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Oost Nederland Energiek (ONE). Zij stellen ruimte in het Powerlab beschikbaar; een platform waar onderwijs en bedrijfsleven structureel samenwerken op het gebied van duurzame energievoorzieningen. Speciaal voor kinderen is er deze dag een workshop: ontwerp je eigen Solarbloem!

Zaterdag 14 november bij de Consumentenbond, Den Haag (Enthovenplein 1)

Aanmelding gesloten

Er zijn erg veel aanmeldingen voor de open dag! Aanmelden is daarom helaas niet meer mogelijk. Je kunt wel de presentatie bekijken.