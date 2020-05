Tijdelijk toegang tot patiëntgegevens

Nieuws|Artsen in huisartsenposten (HAP) en op de spoedeisende hulp (SEH) krijgen tijdens de coronacrisis toegang tot de belangrijkste medische gegevens van een patiënt. Tenzij een patiënt expliciet heeft aangegeven dit niet te willen. Hierdoor kunnen de artsen sneller werken.

Corona-opt-in

Normaal gesproken kunnen artsen op huisartsenposten alleen bij patiëntinformatie als de patiënt daar vooraf toestemming (een opt-in) voor geeft. Met de crisismaatregel kunnen artsen ook bij gegevens als daar nog geen toestemming voor is gegeven.

Het gaat om ruim 8 miljoen Nederlanders. Deze mensen worden nu geregistreerd als corona-opt-in. Dit betekent dat de HAP en SEH tijdens de coronacrisis bij de belangrijkste medische informatie kunnen.

Er verandert dus alleen iets voor mensen die hun voorkeur nog niet hebben opgegeven. Als je eerder hebt aangegeven dat je gegevens niet gedeeld mogen worden, dan gebeurt dit nu ook niet. Voor mensen die eerder expliciet toestemming hebben verleend, blijft de toestemming gelden.

Mondelinge toestemming

Bij raadpleging van de gegevens door de arts op de HAP of SEH zal de arts nog mondeling om toestemming vragen. Zonder toestemming mag de arts het dossier niet inzien. Alleen als de patiënt niet aanspreekbaar is, kan de arts zonder mondelinge toestemming de gegevens raadplegen.

Toestemming geven of intrekken

Wil je niet dat je gegevens gedeeld worden? Of heb je eerder geen toestemming verleend, maar wil je dat nu wel? In je persoonlijke omgeving op volgjezorg.nl staan alle zorgaanbieders die toestemming hebben om je gegevens te delen met andere zorgaanbieders. Je kunt daar ook toestemming geven aan (nieuwe) zorgaanbieders of eerder verleende toestemming intrekken.

Als je zorgverlener niet is aangesloten bij Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt, dan kun je de toestemming niet online regelen. Print dan een toestemmingsformulier (pdf) en geef dit af bij je huisarts en apotheek.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Consumentenbond begrijpt dat er in deze tijd extra druk op de huisartsenposten en SEH ontstaat. We snappen ook dat vergaande maatregelen noodzakelijk zijn om de druk op de zorg te verlichten.

Maar we vinden het wel belangrijk dat instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens strikt toezicht houden en dat de maatregel na de coronacrisis automatisch wordt teruggedraaid.

