Reviews van a.s.r. zorgverzekering

leonie 1 november 2023







Toon per onderdeel

Zat bij ditzo maar die is gaande dit jaar overgenomen door asr Was al paar jaar tevreden over ditzo Nu vergoedt asr, zonder berichtgeving hierover, ineens geen zorg meer in het Martiniziekenhuis en mag je zelf op zoek naar een ander ziekenhuis. Alsof het over koekjes gaat....

Willem 14 augustus 2023







Toon per onderdeel

Slecht in de communicatie. Extreem lange wachttijden via de telefoon. Onduidelijke polisvoorwaarden. Verkeerde informatie verstrekt over vergoedingen in het buitenland. Excuses aanbieden zonder enige vorm van compensatie of vergoeding van onnodig gemaakte kosten.

NH 14 augustus 2023







Toon per onderdeel

Run!!!!! Deze mensen geven geen moer om je mentale gezondheid, je financiële situatie of het vinden van schappelijke oplossingen. Sturen liever deurwaarders dan dat ze met je meedenken, en ze gaan over lijken. Zodra je met de afdeling debiteuren aan de lijn hangt zal je merken dat ze harteloos zijn en alleen maar denken aan hun euro’s.

Hoogzwanger 26 juli 2023







Toon per onderdeel

Neem geen (aanvullende) verzekering bij Ditzo/asr!! Als zwangere wilde ik me geen zorgen hoeven maken over bijkomende kosten en heb geprobeerd me vtv zo goed mogelijk in te lezen bij de keuze voor een aanvullende verzekering. Uiteindelijk voor Ditzo gekozen maar aanvullend?! Niks van te merken.. zwangerschapscursus niet vergoed, apparaat voor pijnstilling niet vergoed en zelfs bekkenfysio wordt niet door hen vergoed (terwijl ik toch echt in de brochure lees van wel..)!! En ik maar betalen, betalen, betalen. NOOIT MEER DITZO/ASR!!!

Y cloudt 5 juni 2023







Toon per onderdeel