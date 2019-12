Reviews van Aevitae zorgverzekering

Waardeloze en trage zorgverzekeraar. Klantenservice per telefoon is betaald en lange wachttijden of helemaal niet bereikbaar. Per mail duurt het minstens twee weken voordat je antwoord krijgt, zelfs bij spoedvragen. Ze antwoorden pas als je de social media afdeling inschakelt. Voeren een premieverhoging door van 21% zonder dit te communiceren en polisvoorwaarden sturen ze ook niet. Vervolgens zeggen ze telefonisch alleraardigst zaken toe die ze later schriftelijk doodleuk terugdraaien op basis van onjuiste feiten. Communiceren intern niet met elkaar en hebben administratie niet op orde. Afrader dus, geen zaken mee doen. Tonen geen enkele empathie met klant. En het ergste is, ze proberen je het opzeggen van de verzekering onmogelijk te maken op basis van onjuiste feiten. Nooit aan Aevitae beginnen dus!