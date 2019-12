Reviews van AnderZorg zorgverzekering

milou 2 december 2019







Toon per onderdeel

Administratie niet in orde,te veel eigen risico in rekening brengen.Drie jaar bezig voor een oplossing .Ik krijg als Antwoord U kunt een klacht indienen Bij SKGZ .Lees email hieronder. Beste meneer H....., Afgelopen dinsdag hebben wij telefonisch contact gehad over uw verzoek voor een overzicht van vorderingen. Ik geef u graag een toelichting. Klacht Te veel Betaald Aan het begin van het jaar hebben wij uw klachten besproken en toegelicht. We hebben aangegeven dat u voor verdere stappen terecht kan bij het SKGZ. Hiervoor verwijs ik naar de e-mail die mijn collega C.... u op 13 maart heeft gestuurd. Als u andere vragen heeft dan over deze kwestie helpen we u graag.

Goos 18 november 2019







Toon per onderdeel

Kies een andere verzekering, Anderzorg betaald slecht of nooit uit, eerst goedkeuring, dan weer intrekken, steeds een andere medewerker, steeds weer een ander antwoord, je kunt alles opsturen, maar ze willen steeds iets anders, na 1,5 jaar, na vele berichten, sturen ze dit, gewoon onzin vragen, ze kregen alle gegevens, maar toch weer iets nieuws bedenken. ; citaat van ANDERZORG; Goedemiddag Goos. Ik heb nogmaals navraag voor je gedaan. We hebben niet alle informatie ontvangen van je hoorspecialist. We hebben de aanvragen afgewezen met de volgende toelichting: Onze zorg adviseur heeft uw aanvraag opnieuw beoordeeld. De onderbouwing van het audiologisch centrum voor deze keuze ontbreekt. We vergoeden een hoortoestel dat niet is opgenomen in de database alleen: - als een verzekerde minimaal 2 type hoortoestellen uit de landelijke database heeft geprobeerd, en - uit de onderbouwing van het audiologisch centrum blijkt dat deze hoortoestellen niet voldoen. 😬😬😬😬😡😡😡😡😡

worede 14 november 2019







Toon per onderdeel

k ben al jaren bij Anderzorg verzekerd, ik heb nog nooit een probleem gehad. Alles wordt snel verwerkt. Klantenservice is erg vriendelijk en professioneel.

Ramon 14 augustus 2019







Toon per onderdeel

Anderzorg is absoluut de goedkoopste zorgverzekeraar maar zorg dat je deze niet nodig hebt. Kreeg medicijnen en de huisarts stuurde me ook door om even bij ziekenhuis in Venlo 2 spuitjes te laten zetten wat 10 minuten duurde en betaalde de hoofdprijs! BAM!!!! 650 EURO voor 2 spuitjes 🤔 en 60 euro medicijnen. Ik had erge pijn in keel en voelde me ziek. Ik moet zeggen zoiets komt bij VGZ niet voor waar ik altijd klant ben geweest en waar ik ben weggegaan voor paar tientjes 🙈

Suzana 9 augustus 2019







Toon per onderdeel