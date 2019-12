Reviews van CZ zorgverzekering

Bouk 12 december 2019







Toon per onderdeel

Al vele jaren samen met mijn partner bij CZ verzekerd. Niets dan lof. Snelle service, goede adviezen. Bovendien snelle afhandeling van facturen.

Janny 4 december 2019







Toon per onderdeel

Ik heb MSA een zeer ernstige ziekte waarbij hersencellen afsterven. Ik kan steeds minder, eten slikken drinken gaat niet meer. en ook staan en praten gaat niet meer. CZ heeft mij op alle fronten geholpen en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Ik laat dir schrijven door mijn man want ik ben daar zelf niet meer toe in staat. Ik heb tot op heden alle voorzieningen en hulpmiddelen vergoed gekregen via CZ. En daarom wil ik ze echt enorm bedanken.

Greet 19 november 2019







Toon per onderdeel

Ik geef 2 sterren aan cz omdat ik met geen mogelijkheid contact krijg. Niet per telefoon en niet per WhatsApp. En ik moet gewoon iemand spreken voor overleg. Dit ging altijd heel prettig en vllot bij Cz en was vooral ook een reden waarom ik al jaren bij dit bedrijf verzekerd ben. Niet meer dus! Druk op zoek naar een nieuwe verzekering.

CZ bedankt! ( niet dus...) 9 november 2019







Toon per onderdeel

Ik heb sinds 5 oktober 2019 een ontsteking in mijn knie, 31 oktober heeft de orthopeed een afspraak gemaakt voor een MRI scan. Volgens het ziekenhuis zou dit pas op 25 november kunnen. Navraag gedaan bij o.a. een MRI centrum waaruit bleek dat CZ zo weinig vergoedt dat de scan minimaal 28 dagen na aanvraag pas plaats kan vinden, zowel in het ziekenhuis als bij een MRI centrum. (budgetproblemen) Als ik het zelf wil betalen of als ik een bij andere zorgverzekeraar verzekerd was geweest dan kan er al na 4 dagen een MRI scan gemaakt worden..... CZ bedankt dat je mij nog 1 maand langer met slapeloze nachten veroorzaakt door de pijn en zware pijnstillers met allerlei bijwerkingen laat zitten! Zolang je niets meer mankeert dan de standaard dingen zoals een tandartscontrole of 1x in de 2 jaar een bril dan gaat het goed, maar owjee als het wat duurder wordt, dan zijn ze niet thuis. Gelukkig kan ik in december een betere zorgverzekeraar uitzoeken.

Cas 29 oktober 2019







Toon per onderdeel