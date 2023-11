Reviews van De christelijke zorgverzekeraar zorgverzekering

Ik heb nog nooit zo een slechte klantenservice meegemaakt. Ik lag met een 3 dubbele beenbreuk op een vrijdag September in 2022. Ik was naar de 1e hulp amc geweest. Aangezien ik nooit naar artsen ga en alles tot heden zelf genees met kruiden o.a. had ik voor dit jaar een hoog eigen risiko. De jonge man bracht me helemaal over de rooie want Amc zou niet gecontracteerd zijn en dus niet vergoed worden. Maar wist wel 3 x te herhalen dat ik eerst dat eigen risiko moest betalen. Ik moest dus wel geopereerd worden. Dat hele weekend was een hel voor mij. Pas veel later bleek dat bij de 1e hulp het sein nog moest openstaan en er dus wel daar geopereerd kon worden. Dit zou een christelijke organisatie zijn!? Welnee ik kan geen normale regeling treffen die mijn budget aankan. Hele nare ervaring alles bij elkaar !! Geen enkel begrip van hun kant en geen enkele medewerking voor een aflossing die ik aankan. In 2 woorden. Nooooit meer Prolife