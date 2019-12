Reviews van De Friesland Zorgverzekeraar zorgverzekering

karin 10 november 2019







Toon per onderdeel

prima behandeling, zowel telefonisch als ingediende declaraties

MVO 2 augustus 2019







Toon per onderdeel

Jaren lang klant geweest.Lange periode collectief, werd meteen van salaris afgeschreven.Nwe baas doet dit niet.Dus moet meteen ook een maand vooruit betalen.Even 320.Word aan de telefoon niet goed uit gelegd.Word zelfs beticht van wanbetalen.Ik wil namelijk een betalingsregeling voor mijn eigen risico.Dien een klacht in.Duurt allemaal heel lang.Betaal mijn betalingsregeling voor het eigen risico.Maar om te pesten doen ze dit als premie vooruit betalen.En zeggen dat ik binnen 1mnd even 350 e moet betalen.Als ik geen 310 kan betalen.En ik 1mnd vooruit betalen onzin vind.Was eerst nooit, nu opeens wel.Dan kan ik zeker geen 350 betalen.Ja als ik stop met eten.Maar dan draaien ze als nog op voor de kosten als ik in het ziekenhuis kom.Waarom zo moeilijk.Premie gewoon per mnd, niks opeens vooruit.En een betalingsregeling voor het eigenrisico.

Mvo 2 augustus 2019







Toon per onderdeel

Jaren lang klant geweest.Lange periode collectief, werd meteen van salaris afgeschreven.Nwe baas doet dit niet.Dus moet meteen ook een maand vooruit betalen.Even 320.Word aan de telefoon niet goed uit gelegd.Word zelfs beticht van wanbetalen.Ik wil namelijk een betalingsregeling voor mijn eigen risico.Dien een klacht in.Duurt allemaal heel lang.Betaal mijn betalingsregeling voor het eigen risico.Maar om te pesten doen ze dit als premie vooruit betalen.En zeggen dat ik binnen 1mnd even 350 e moet betalen.Als ik geen 310 kan betalen.En ik 1mnd vooruit betalen onzin vind.Was eerst nooit, nu opeens wel.Dan kan ik zeker geen 350 betalen.Ja als ik stop met eten.Maar dan draaien ze als nog op voor de kosten als ik in het ziekenhuis kom.Waarom zo moeilijk.Premie gewoon per mnd, niks opeens vooruit.En een betalingsregeling voor het eigenrisico.

anne 21 juli 2019







Toon per onderdeel

ik ben sinds een aantal jaren verzekerd bij De Friesland. Gedurende die jaren niets anders dan lof. een kleine week geleden telefonisch contact gehad om dat ik een 4-tal vragen had. Bereik was snel, eerlijkheid gebied mij te zeggen dat dit niet altijd het geval is, en kreeg een medewerker aan de lijn. De medewerker heeft al mijn vragen adequaat en naar volle tevredenheid (soms na overleg met een andere afdeling) afgehandeld. Niets anders dan lof! Kreeg ik ook nog een aantal uren later een bos bloemen bezorgt om mij op te vrolijken. Nog nergens meegemaakt en deze onverwachte geste maakte zeker dat ik niet alleen verwonderd maar ook wat blijer werd.

sam 15 juli 2019







Toon per onderdeel