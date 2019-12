Reviews van DSW zorgverzekering

Je zou overal gecontracteerd terecht moeten kunnen (geen naturapolis) maar dat wil nogal eens tegenvallen buiten het Groot-Rotterdamse gebied. En niet-gecontracteerd betaal je meer. Vergoeding van nota's gaat alleen goed als echt alle punten en komma's goed staan. Telefonische bij problemen wordt niet altijd even vriendelijk afgehandeld Je moet bij hen goed letten op de kleine lettertjes: bijvoorbeeld de mondhygienist wordt vergoed, maar echter 1x per jaar 15 minuten.Er is geen enkele mondhygienist die in die tijd je gebit schoon krijgt

Aan een kant ben ik positief over DSW omdat ik veel minder hoef te betalen. Aan de andere kant ben ik niet zo te spreken over deze zorgverzekering omdat ik eerst had vernomen dat de fysiotherapeut steunkousen mogen aanmeten. Maar nu we over gestapt zijn naar DSW hebben ze dat weer terug gedraaid. De fabrikant moet per se een afgevaardigde naar een verpleeghuis sturen om de elastische kousen te kunnen aanmeten terwijl ik het juist zo makkelijk had gevonden als de fysiotherapeut dat had kunnen doen. Ik heb lipoedeem en draag om die reden elastische kousen. En als ik nacht kousen of farrow wraps wil proberen moet ik eerst weer naar de huisarts om een verwijzing. Ik vind het in het algemeen al een minpunt dat er geen betere behandel methoden zijn voor lipoedeemers