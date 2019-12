Reviews van FBTO zorgverzekering

Dit is geen verzekering, er wordt gewoon niets vergoedt! Betaal je bijv. 120€ (p.j) voor een aanvullende verzekering, dan is dat ook meteen het maximale bedrag wat er wordt vergoed.

Mijn zoon had om gezondsheidredenen een klik gebit nodig. Had geen tandartsverzekering meer door schuld van bewindsvoering. De tandarts is niet aangesloten bij het landelijk systeem. Mijn zoon heeft geapt met fbto en daar werd duidelijk verteld als het om gezondsheidredenen gaat het vergoed werd. Dus heeft hij een kliksysteem laten plaatsen, met de veronderstelling dat het vergoed werd. Maar nee hhor als het op betalen aankomt verschuilen ze zich achter , hebben wij niet zo gezegd en hij heeft geen tandarts verzekering. Heb een klacht ingediend, maar kreeg een mail terug, het leek wel alsof hij het uit eigen zak moest betalen, maar ik zag het helemaal verkeerd. Er was niks beloofd en mijn zoon wist het dus. De behandelende tandarts heeft zelf 2 keer kontakt met fbto gehad, en ook hem werd verteld dat als het om gezondsheidredenen ging hij het vergoed kreeg. Maar nee hoor. Je krijgt het niet.

Nam contact op met de klantenservice om een Engelse Verklaring te krijgen voor de reis die ik binnenkort ga maken. Had hiervoor de module Zorg in het Buitenland aan gezet, maar die gaat pas vanaf de eerste van de volgende maand in, terwijl ik de verklaring eind deze maand nog nodig heb. Heb alle benodigde informatie gekregen, waaruit bleek dat een reisverzekering afsluiten een slimmere zet zou zijn. Meneer heeft mij door het hele proces gelopen, voor mij de verzekering afgesloten en ook alvast de modules die ik na mijn reis niet meer nodig zou hebben uit gezet vanaf begin september, zodat ik niet onnodig extra zou blijven betalen. Heeft de verklaring met spoed voor mij aangevraagd en zelfs de zorg-module uitgezet, ook al zou dat normaal pas op 1 januari 2020 kunnen. De verklaring zat vijf minuten later al in m'n inbox. Wat een top service!