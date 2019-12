HEMA zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van HEMA vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een HEMA zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Lees meer over vergoedingen van de HEMA zorgverzekering.

Over HEMA zorgverzekering

Hema bestaat sinds 1926 als onderdeel van de Bijenkorf. Het warenhuis richt zich op de consumentenmarkt, inmiddels onder de vleugels van het Britse bedrijf Lion Capital. Hema biedt sinds 2004 particuliere schadeverzekeringen aan. Klanten kunnen de polissen alleen online afsluiten en regelen vervolgens alles zelf, zoals wijzigen en opzeggen (dagelijks mogelijk). Het bedrijf is alleen telefonisch bereikbaar voor schade. Hema heeft zorgpolissen en diverse schadeverzekeringen, op het gebied van de auto, motor, brommer, caravan, dieren, reizen, wonen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en ongevallen. Ook heeft het oer-Hollandse een notarisservice, voor een standaard samenlevingscontract of testament.