Reviews van HEMA zorgverzekering

Willie 3 december 2019







Ik had advies gevraagd over twee ingediende tandarts offertes . Heb op 1 een antwoord gehad, na lang wachten en bellen, en op de tweede, na diverse keren gebeld te hebben en beloofd dat dit in orde zou komen, tot nu toe geen antwoord gekregen. De voorlichting over een vergoeding is ook niet altijd juist, men zegt soms maar wat .

T.Huisman 28 juli 2019







heb heel wat zorgverzekeraars gehad dus ze moeten nu van goede huize komen mij tevreden te stellen. Afzonderlijk van elkaar hebben ze een ander oordeel en tegenstrijdige informatie over wat vergoed kan worden. Ook in houding verschillen de medewerkers. In het begin lijkt het te gek bij de nieuwe verzekering maar naarmate je er langer bij bent gaan het barstjes vertonen zoals tegenstrijdige informatie geven over wat vergoed kan worden en dat ze je in een hokje zetten van een zware patient van king kong formaat en de volgende begint te gashlighten terwijl ik zelf wel wist dat het vergoed werd ontkende men dit terwijl ik dit zelf heb meegemaakt. Komen hun afspraken niet na en voelt je genomen en ook krijg ik die 10 procent korting niet die men beloofde en ondanks telefoontjes doet men niets. Ook de Friesland was niks en heel lang wachten voor de telefoon en medewerkers geven je een naargeestige invloed en het is zo massaal met modediagnosen en dan is dat populair geweest

Anton 12 december 2017







HEMA/Menzis sloeg mij doodleuk aan voor €280 voor een simpel lever-echogram waar andere verzekeraars gemiddeld €83 voor rekenen. De achterliggende redenatie (waar behoorlijk ontwijkend over wordt gedaan) komt er op neer dat ze dit van de overheid mogen doen, en het dus lekker ook doen. Of het laakbaar en netjes is interesseert ze geen fluit. Het laatste woord is over deze kwestie nog niet gezegd. Ik stap naar de rechter en eis dat ze hun behoorlijk onfrisse verhaal publiekelijk nog eens uit de doeken doen. In het kort: HEMA/Menzis is dus bepaald geen aanrader.

Ria 30 november 2016







Wij zijn 2 jaar aangesloten bij de HEMA en dit tot voller tevredenheid. Declaraties makkelijk in te dienen en worden snel uitbetaald. Telefonisch overleg i.v.m. behandeling in het buitenland is vlot en goed verlopen. Wij vinden de HEMA-verzekering een aanrader, ook al is de premie hoger.

trea 5 november 2015







