Reviews van IZA zorgverzekering

KBB 29 mei 2019







In april 2019 heeft IZA ingesteld dat papieren facturen geld gaan kosten. Het factureren is alleen nog kosteloos als je zelf inlogt op MijnIZA en daar de rekening opzoekt. Ik heb hier een klacht over ingediend. De klachtenafdeling doet net alsof het een verzoek is en niet bij hen thuishoort. De juiste afdeling benaderen moet je zelf maar doen. Weer een klacht ingediend, zelfde stramien. Toen gebeld en eindelijk kreeg ik iemand die met de klacht bezig ging. Ik heb aangegeven dat het stoppen met papier aan het begin van het jaar had moeten gebeuren, niet als ik nog 8 maanden aan de verzekering vastzit. Ik kreeg gelijk, ik zou de rest van het jaar kosteloos papieren facturen ontvangen. Toen kreeg ik toch weer een mail dat er een rekening stond op MijnIZA. Wederom een klacht ingediend, wederom bericht ontvangen dat het geen klacht was en dat ik zelf op zoek kon naar de verzoekenafdeling. Weer gebeld, de telefoniste gaf aan dat het onmogelijk is dat ik heb afgesproken kosteloze papieren fac

Jeroen 28 februari 2019







Slechste klante service ooit probeer al 2 maanden van ze af te komen heb per 1 January opgezegd en nog steeds word mijn premie afgeschreven valt niet door te komen door bureaucratische wan orde

Rovers 25 februari 2019







Wat een ongelooflijk roversbende allemaal, ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, volgens "mijn Iza" site zou ik geen openstaande rekeningen meer hebben. Krijg ik 2 maanden later een mail of ik een factuur van 13 euro verhoogd met 15 euro extra incasso kosten wilt betalen. Stelletje dieven zijn het. Dus mensen wil je overstappen dan niet naar IZA want zij plukken je helemaal kaal en je wordt opgelicht.

DW 5 oktober 2018







Regelmatig wordt mijn declaratie afgewezen, bijna altijd blijkt dat een fout van IZA als ik daarover bel (ga al jaren naar dezelfde manueel therapeut, toch verzinnen ze telkens iets nieuws waardoor de behandeling niet vergoed zou worden). Rechtzetten is dan weer heel veel gedoe en gaat ook bijna nooit in een keer goed (voicemailbericht na negen dagen: “ik heb het er nog even met een collega over gehad, maar het is tóch de bedoeling dat u een nieuwe factuur opstuurt”). Ook de schriftelijke communicatie is waardeloos (e-mail: ‘u heeft een zorgfactuur ontvangen -u hoeft niets te betalen’ pas als je dan met moeite in je elektronische postvak kijkt blijkt: ik heb een declaratie ingediend en ik krijg niets terug. Toch een ander bericht!). Kijk ernaar uit om eind dit jaar over te stappen.

M 13 januari 2018







