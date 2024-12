Reviews van IZZ (CZ) zorgverzekering

Sinds IZZ onderdeel is van VGZ is het een waardeloze verzekeraar geworden. Steeds meer betalen tegen waardeloze voorwaarden. Restitutiepolis opgeheven, krijgt bij nauwelijks nog zorgverleners vergoeding. Waardeloos. En nu willen ze ook nog 1,25 per maand gaan afschrijven als je post op papier wilt blijven krijgen !! Zelfs al je dus geen post krijgt!!

“Stap NIET over naar IZZ door VGZ”

Door Linda op 30 maart 2023

score reviews 25 van 100 Verberg per onderdeel

Afhandeling betalingen score reviews 20 van 100 Informatievoorziening van de verzekeraar score reviews 40 van 100 Klantenservice score reviews 20 van 100 Prijs-kwaliteitverhouding score reviews 20 van 100

Ben overgestapt van DSW naar IZZ door VGZ omdat ze goede aanvullende verzekering hebben. Tenminste dat leek op papier zo. Als het iets te ingewikkeld wordt dan ben je weken bezig met je declaratie. Gisteren (28.3.2023 10.09 uur) het toppunt met een onvriendelijke telefoniste van de klantenservice waarbij ik niet door verbonden kon worden. Ze verbrak de verbinding met me terwijl ik vroeg of ze misschien iets meer wilde meedenken en wat klantvriendelijkheid kon tonen. Helaas het enige wat me volgens haar restte was een klacht indienen. Dat wilde ik niet, ik had alleen een vraag. Gelukkig nemen ze de gesprekken op, mag hopen dat ze nog een cursus krijgt. Nu weer 10 dagen in de wacht gezet, zonder dat ik iets zie in mijn dossier of er daadwerkelijk wat wordt gedaan. Geen aanrader IZZ door VGZ. Ze zorgen erg voor zichzelf maar niet voor de klant.