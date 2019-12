Reviews van IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) zorgverzekering

ES 9 december 2019







Toon per onderdeel

Heb een vervoersmachting vanwege kankerbehandeling in Utrecht (vanuit Groningen).. Naast Eigen Risico een eigen risico van € 103 voor het vervoer. Totaal € 488. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat ze de declaraties t.b.v. mijn vrouw opzettelijk lang laten liggen, zodat ze mijn declaraties direct met haar eigen risico verrekenen ( ben via haar collectief verzekerd, dus voor de IZZ is zij de hoofdverzekerde). Heel simpel: van de honderden euro's die ik zou moeten krijgen, krijg ik niet. En het opzettelijk laten liggen van de nota's van mijn vrouw kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar wanneer we de data van haar nota's vergelijken met het indienen van mijn declaraties kun je bijna geen andere conclusie trekken.

JS 18 november 2019







Toon per onderdeel

Slechte vergoeding. Geen inlevingsvermogen. Wordt niet per situatie bekeken.

Dennis 7 november 2019







Toon per onderdeel

Izz geen aanrader. jaarlijks de vraag of ik de 385euro egen risico verspreid kan betalen waar akkoord op komt vervolgends hoor je een aantal maanden niets, ook geen aan gepaste rekening of / iets dergelijks Om je dan te verblijden met de rekening op de mat met verhoging deurwaarder. Als je dan belt geven ze aan de rekeningen verstuurd te hebben. Echter niet duidelijk aan wie dan. Slecht bereikbare klantenservice om het makkelijker te maken Izz> vgz of cz zorgen zelf voor administratieve verwarring. Jaren bij een ander bedrijf verzekerd geweest, nooit een probleem. Dit leek voordeliger omdat je in de zorg werkt / leden collectief Dikke tegenvaller dit bedrijf

Jeroen 4 september 2019







Toon per onderdeel

Zeer slechte zorgverzekeraar. Ik ontving een factuur zonder verdere specificatie. Op de site en in de app stond dat ik geen openstaande facturen had. Ik diende hier een klacht over in. Vervolgens kreeg ik een standaard antwoord dat mijn klacht geen klacht was en niet in behandeling kon worden genomen. Ik zou hier niet snel opnieuw een verzekering afsluiten.

P. K. te Hilversum 26 juni 2019







Toon per onderdeel