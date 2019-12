Reviews van Just zorgverzekering

Ontzettend slechte vergoeding. Ik heb meerdere aanvullende verzekeringen en zelfs met doorverwijzing van de huisarts betaal ik me nog helemaal scheel. Ik heb het gevoel dat het eerder het vullen van hun zakken is, dan mijn zorg verzekeren. 1x heb ik een behandeling gehad waarbij een kwaadaardige moedervlek is weg gehaald op advies van de dermatoloog (€750 eigen risico) en recent een onderzoek bij de kno arts omdat ik blijvende gehoorschade heb opgelopen na een duikongeval een aantal jaar geleden. Slechthorend links, chronische tinitus. Na veel spontane bloedneuzen toch maar voor controle terug geweest. Mocht ik nu wel even 350€ aftikken. God dank heb ik mijn eigen risico omlaag gegooid na het fiasco van vorig jaar.