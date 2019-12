Reviews van Menzis zorgverzekering

Shirley 18 december 2019







Ik heb complexe PTSS met een DIS-stoornis waar ik zware therapie voor krijg, al 3 jaar 3 tot 4 dagen per week in een andere stad. Ik ging eerst met OV maar dat gaat niet zo lekker als je een zware paniekstoornis hebt. Dus taxivervoer aangevraagd volgens de hardheidsclausule. Geen probleem voor Menzis, elke 6 maanden dien ik een aanvraag in en dat wordt elke keer binnen 2 weken goedgekeurd. Ook als ik 2x op een dag naar therapie moet is dat geen probleem, ik kan gewoon 2 retour ritten op 1 dag reserveren. Nu wil ik overstappen naar een andere therapie in mijn eigen stad en als ik de klantenservice van Menzis bel doen ze erg hun best mij duidelijk antwoord te geven en zoeken samen met mij naar de beste oplossing. Ook met mijn extra tandverzekering nooit problemen, alles wordt netjes vergoed. Ik ben juist heel erg blij met Menzis, ook al ben ik in het verleden 'wanbetaler' geweest, Menzis helpt mij altijd heel erg goed en zou geen andere verzekering willen.

El 4 december 2019







Ik betaalde elke maand mijn premie via automatische incasso. Een keer hadden ze door nog onbekende reden het geld teruggestort zonder dat ik het door had. Ik kreeg een herinnering maar checkte het en zag dat ik echt bij was met de betaling. Na de tweede herinnering toch maar gebeld. Het lag toen al bij de deurwaarder. Ik snapte er toen nog niks van. Ik kreeg incassokosten van 40 euro. . Ik kwam erachter wat er mis was gegaan en had toen direct alles betaald behalve de incassokosten. Ik was het daar niet mee eens. Zowel Menzis als de deurwaarder zagen mij als wanbetaler. Ik werd gedagvaard omdat ik aangaf dat ik het eens was met de incassokosten van 40 euro. Ik vertelde aan de rechter wat er was gebeurt. Uiteindelijk werd 40 euro 540 euro welke ik binnen 2 dagen moest betalen. Gelukkig kon ik het betalen maar wat een gedoe zeg om 40 euro. Ik werd niet meer als mens behandeld maar als wanbetaler waaraan verdiend moest worden. Ik heb echt te doen met mensen die in de schulden zitten.

Angel 23 oktober 2019







Ik krijg rekeningen dat mijn premie niet is betaald, die ik elke maand netjes heb betaald! Ook heb ik dit aangetoond, heb het de laatste maanden zelfs via ideal betaald. Als ik inlog op mijn menzis dan snap je er al helemaal niks meer van want dan staat er ineens een mega hoog bedrag open. Dat klopt al helemaal niet! Ik word niet goed van menzis!

YvIE 12 september 2019







Deze verzekeringsmaatschappij heeft tot hoger doel zo weinig mogelijk betalen. Informatie wordt niet of verkeerd verstrekt, enkel met doel om alles te traineren. Gesprekken worden selectief en verkeerd weergegeven. Als het hun uitkomt, doen ze een, totaal onterecht, beroep op de privacy wetgeving (terwijl je alleen informatie vraag die openbaar zou moeten zijn) met het doel jouw telefoontje in het dossier te krijgen. Zorg in het buitenland, waarvoor ze zouden moeten betalen als in Nederland wachttijden te lang zijn, wordt niet vergoed onder het mom dat dat in Nederland kan, echter een alternatief wordt dus niet gegeven in een zeer acute situatie. Hier gaat men over lijken.

Hesselink 9 september 2019







