Reviews van Nedasco zorgverzekering

Zorg omtrent de bevalling en verblijf in het ziekenhuis na een keizersnede wordt volledig het eigen risico in rekening gebracht terwijl deze zorg daarvan is uitgesloten. Zij verwijten het ziekenhuis een foutieve code mee te hebben gegeven, terwijl het ziekenhuis niet anders kan en nog nooit een verzekeraar hebben meegemaakt die dit zo verwerkt. Inmiddels al 14 maanden bezig om deze facturen van tafel te krijgen en inmiddels zoo ver dat we de ombudsman willen gaan inzetten. Het personeel is zeer onvriendelijk, een leidinggevende kan niet aan de lijn komen en een mail sturen aan de medisch geneesheer is niet mogelijk. Dit terwijl het om mijn medisch dossier gaat wat volgens de privacy wetgeving alleen door een medicus mag worden ingezien. Zeer ontevreden en blij dat we hier weg zijn!