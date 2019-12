Reviews van ONVZ zorgverzekering

Bert Kuipers 16 december 2019







Toon per onderdeel

Van zeer goed en tevreden voor de afgelopen ruim 30 jaar is de ONVZ afgezakt naar lager dan de gemiddelde zorgverzekeraar. Hun prijs in ogenschouw nemend is hun laatste buitensporig en belachelijk. Gewoon een hele slechte verzekering. WEG BLIJVEN!!!! Het is niet meer wat het was!

Eline 13 december 2019







Toon per onderdeel

Prima zorgverzekeraar. Ben hier al jaren verzekerd. Alleen is het nu voor mij te duur geworden. De vergoedingen zijn wel verminderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar mensen gingen toen opeens van alles declareren, wat echt belachelijk was. Daarom is het goed dat een aantal vergoedingen zijn aangepast. Maar blijft het jammer dat een bril nu maar 1 x per 2 jaar vergoed wordt.

T.G. 10 december 2019







Toon per onderdeel

10 jaar geleden was een uitstekende verzekerar. Heel deskundig en klantenvriendelijk. Afgelopen 5 jaar gaan ze met elk jaar de heuvel af wat ook jammer is. Ook de "belangrijkste success cijfer" is nog steeds op het verleden gebaseerd. Het gaat niet om de zorglobbisten die in een wieg van de regering lekker zich hebben verzorgd. Als je hoge premies betaalt en dan nog steeds elke declaratie na de verwerking betwisten gaat omdat er ondeskundige fouten in zitten (valuta omrekeningen binnen de Euro zone, verkeerde zorg bepaling of interpretaties), heb geen zin noch tijd om vrijwilligers werk voor ze te gaan verrichten.

Jansen 7 december 2019







Toon per onderdeel

Ze zijn echt oneerlijk. Geen zaken mee doen. Ze zijn onbetrouwbaar en houden je als trouwe klant voor de gek.

Lars 30 november 2019







Toon per onderdeel