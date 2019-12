Reviews van Salland zorgverzekering

Woest 1 februari 2019







Zorgdirect ( is onderdeel van Salland)Bij telefonisch afsluiten verzekering zijn vergoedingen die in de praktijd gewoon niet worden vergoed Voorbeeld extra tandverzekering. Op klachten wordt niet gereageerd. Nu, verandert van verzekeraar, krijg ik gewoon og een rekening van ze welke niet klopt. 2x klachten met uitleg en 2 klachten zonder uitleg verder, vertikken ze nog steeds mijn klachten te bevestigen, behandelen of wat dan ook. Wet ze wel doen, is het factuur bedrag verhogen. NIET OK!!!! En dat laatst mogen ze niet eens doen op het moment dat mij klacht niet nagetrokken wordt. Kortom ZEER SLECHTE VERZEKERI GEN EN NOG SLECHTERE KLANTEN"SERVICE".

nn 28 juli 2017







Voor mezelf: vorige jaar aanvraag ivm mijn erfelijke spierziekte zwemtherapie : afgewezen (mijn zus idem kreeg het wel !?) Mijn zoon : per 01-01-2016 overgestapt op verzoek vd gemeente naar Salland (in de bijstand) omdat hij korting krijgt per maand en het eigen risico niet hoeft te betalen. Mijn zoon is ziek, ik doe zijn financiele zaken: gevraagd eind januari hoe het met de korting zit -> aanvraag formulier voor deze "gemeentepolis" ingevulkd voor de gemeente . BLIJKT NU dit jaat dat mijn zoon door de gemeente per 1 maart 2016 aangemeld zou zijn !? hij nu zijn eigen bijdrage (opname ziekenhuis eind januari) moet betalen. Ziekenfonds doet niets hiermee na mijn telefoontjes (mijn opgave was per 01-01-2016 !) de gemeente geeft na mijn mails tot nu toe geen antwoord. Ik weet zelf dat ik bij het invullen van het aanvraagformulier gemeentepolis duidelijk per 01.01-2016 ingevuld heb. Mails van de gemeente per 01/01 heb ik ook nog maar niemand doet wat.

Wieger 28 december 2016







In januari van 2016 heb ik een declaratie van een alternatieve arts ingediend. Dit was een vervolgconsult, en in 2015 werd de 1e declaratie van deze arts gewoon vergoed. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik nu te horen dat er nu opeens niets meer werd vergoed. Mijn verzoek om de aanvullende verzekering voor 2016 dan maar ongedaan te maken werd vervolgens door Salland geweigerd. Daar was ik niet blij mee. Er is nog iets wat ik niet erg correct vind. Ik heb mijn verzekering via Independer bij Salland afgesloten, vanwege de bijbehorende korting. Later kwam ik er achter dat in het tweede jaar zonder bericht die korting is verlaagd, wat neerkomt op 40 euro extra kosten. Je moet de verzekering opnieuw bij Independer afsluiten om dezelfde korting te krijgen. Wie van de twee hier voor verantwoordelijk is weet ik niet, maar voor mij is zoeits ontoelaatbaar. Afgezien daarvan heb ik geen klachten over Salland, maar dit zijn twee punten die voor mij genoeg waren om de verzekering op te zeggen.

B P 5 augustus 2016







Salland Zorgverzekering is door het samen gaan met Eno een botte, haast arrogante maatschappij geworden. Daarnaast ook nog eens slecht georganiseerd qua administratie en contact. Klant staat niet meer op 1! Het gaat nu alleen nog maar om de Euro’s. Zo jammer! Ben 27 (!) jaar klant geweest bij Salland. Maar afgelopen jaar overgestapt. De premie werd voor 2016 met Eur 25 pmnd verhoogt! Maar de service werd voor 100 naar beneden gehaald. Vergoedingen worden slecht afgehandeld, betalingen zeer laat of helemaal niet. Ik zou een ieder aanraden denk goed na voor je klant wordt bij Salland

Maria 6 april 2016







