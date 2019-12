Reviews van Stad Holland zorgverzekering

Al meer dan 15 jaar verzekerd hier (vroeger Stad Rotterdam) en alleen maar goede ervaringen. Een keer een discussie gehad over het eerste consult bij orthodontist, dat niet vergoed werd, terwijl uit dat consult bleek dat een beugel noodzakelijk was op medische gronden. Ik vond dit niet redelijk, was het misschien wel geweest als uit het consult was gebleken dat het niet noodzakelijk was, maar in dit geval niet. Dit aangekaart bij Stad Holland, uiteindelijk vond men dat ik gelijk had en is e.e.a. toch vergoed.