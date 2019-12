Reviews van UMC zorgverzekering

slechte service 8 april 2019







Op verschillende manieren probeer ik info over ortodontische vergoeding voor behandeling te krijgen. Op internet staat dat wij 80% van de orthodontische behandeling, tot een max bedrag van 2500 euro vergoed kunnen krijgen. Voor de zekerheid heb ik umc gebeld en deze informatie werd bevestigd.Tot onze verbazing kregen we nu een nota voor een 15 minuten consult, van 4 euro. Toen ik weer belde, kreeg ik eerst weer dezelfde algemene, incomplete informatie. Toen ik verder vroeg waarom we 4 euro terug moeten betalen, hoorde ik dat er nog andere regels zijn, namelijk, dat het umc maximale tarieven hanteert die worden terug betaald. Dit staat niet duidelijk vermeld op internet, en deze informatie heb ik ook niet tijdens mijn eerste gesprek gekregen. Ik vroeg vervolgens om de tarieven die voor specifieke behandeling door het UMC wordt gehanteerd maar de medewerkster had deze informatie niet paraat. Ik moest ~5 minuten aan de lijn hangen om te horen dat het systeem 'hangt'...

Geert 1 februari 2019







Volgens een herinneringsmail zou ik een factuur ad € 6,46 niet op tijd voldaan hebben, en daarom nu € 23,46 moeten betalen, nl. € 15,- incassokosten. De rekening is mij onbekend, en staat ook niet in het facturenoverzicht in Mijn UMC. En hoezo inkassokosten? Het UMC heeft alleen een telefonische klantenservice met ellenlamge wachttijden, een emailadres bestaat niet, om hierover bij UMC aan te kloppen wordt ik gedwongen tot (te) veel telfoontijd en kosten. Ben ook om deze reden begin 2019 naar nadere verzekeraar overgstapt. Maar ook de onnavolgbare declaraties en verrekening van het Eigen risicobedrag was reden om het UMC te verlaten. Zorg -verzekering? UMC laat de zorg aan jezelf over.

Anoniem 31 december 2018







31-12-2018 Mailcontact kan niet. Chat is niemand bereikbaar Telefonisch ellenlange wachttijd Op een facebookchat is ook niet gereageerd. Deze zorgverzekeraar doet er alles aan om het zijn klanten zo lastig mogelijk te maken om contact te hebben.

Anoniem 26 september 2018







Het is een interne chaos, slechte communicatie richting de klantenservice die dus verkeerde informatie geven aan jouw als klant. Hierdoor veel beloftes die niet nagekomen worden. Weken lang wachten op een brief die elke keer die dag op de post zal gaan, en uiteindelijk blijkt de hele brief niet te bestaan.

linda 10 januari 2018







