Reviews van UnitedConsumers (VGZ) zorgverzekering

Ik ben vorig jaar overgestapt naar UnitedConsumers (restitutiepolis icm aanvullende verzekering). Uiteindelijk ben ik niet blij met mijn keuze. Ik dacht goed verzekerd te zijn, maar te vaak hebben zich situaties voorgedaan waarbij ik mij niet geholpen acht. Een aantal keer ging declareren erg soepel. Vaker echter kreeg ik te horen dat ik niet op mijn geld kon rekenen en moest ik veel tijd stoppen om het geld toch nog na te jagen. Zo deed zich een situatie voor waarbij ik een gedeeltelijke vergoeding wenste voor een behandeling voor mijn rug. Deze behandeling zou vallen onder mijn aanvullende verzekering. Echter hadden zij geen gecontracteerde behandelaars voor de behandeling die ik wilde (een die wordt aangeraden door de wetenschappelijke gemeenschap op basis van review studies). Eén optie, maar via Google bleek die 'out of business'. Houd in gedachte dat zij evenveel geld kwijt zijn als er wel of geen sprake is van een gecontracteerde partij omdat er een max vergoeding per keer geldt