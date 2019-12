VGZ Nedasco zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van VGZ Nedasco vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een VGZ Nedasco zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Lees meer over vergoedingen van de VGZ Nedasco zorgverzekering.

Over VGZ Nedasco zorgverzekering

VGZ gaat voor goede zorg voor u. Samen met u en zorgaanbieders wil VGZ de zorg slimmer organiseren.

VGZ heeft verschillende soorten basisverzekeringen. Met de restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Voor de hoogte van de vergoeding die je krijgt voor je zorgkosten maakt het dan niet uit naar welke zorgverlener je gaat.

De Naturapolis is iets goedkoper, maar daarbij heb je geen vrije zorgkeuze. Via de Zorgvergelijker en via de website van VGZ kun je bekijken bij welke zorgverleners je terecht kunt. Ga je naar een zorgverlener waarmee VGZ geen contract heeft? Dan moet je een deel van de kosten zelf betalen.

VGZ Natura Selectief is de goedkoopste basisverzekering van VGZ. Ook bij deze verzekering heb je geen vrije zorgkeuze, maar daarnaast zijn er wat extra dingen waar je rekening mee moet houden: kraamzorg kun je het beste aanvragen via de kraamzorglijn van VGZ en hulpmiddelen en geneesmiddelen moet je (online) bestellen bij de vaste leveranciers van VGZ. Ga je met een VGZ Natura Selectief polis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je een lagere vergoeding dan bij de 'gewone' VGZ Natura polis.

Wil je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij VGZ? Dan kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Dit geldt alleen voor de 2 meest uitgebreide pakketten. Voor de andere aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieprocedure.

Als je een zorgverzekering van VGZ afsluit via de Consumentenbond, krijg je 7% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten. De korting geldt niet voor de tandpakketten en Alles-in-1-pakketten en er is een afwijkende korting van 5% voor de basisverzekering natura selectief.