Reviews van VGZ zorgverzekering

Lucas 11 december 2019







Alle redenen die wij hadden om dure aanvullende verzekeringen af te sluiten, bleken door een onduidelijke informatieverstrekking door de verzekeraar, niet gedekt te zijn. Bij het navragen werden we gewezen op kleine lettertjes, die uiteraard ook volkomen ambigu waren. We hebben meer dan 720€ aan nutteloze premie betaald én zijn de kans misgelopen om een verzekeraar te contracteren die ons wél zou dekken. De reactie van de klantenservice was uiteraard: heel vervelend dat we u niet volledig hebben kunnen(!) informeren, maar daar is nu helaas niets meer aan te doen.

A.D. 9 december 2019







VGZ is vooral geïnteresseerd in geld binnenharken, en is zelfs daar niet zorgvuldig in. Vanaf dag 1 schreven ze 40 euro te veel premie van mijn rekening af. Toen ik dat na 4 maanden bellen tenslotte storneerde begonnen ze meteen aanmaningen met extra kosten te sturen. Overigens was de klantenservice het met mij eens dat er te veel werd geïncasseerd, maar daar heeft de financiële afdeling geen boodschap aan. Die denderen gewoon door, en gaan een incassotraject in voor kosten die ze zelf veroorzaakt hebben. De klantenservice, die hoegenaamd onbereikbaar is, heeft de tactiek van ja zeggen en niets doen. Ik heb nog geen euro gedeclareerd bij deze boeven, maar ze behandelen me als een wanbetaler omdat ze zelf te veel premie willen innen. Blijf uit de buurt van VGZ! Die staan alleen klaar voor hun aandeelhouders.

Maarten 4 december 2019







VGZ weigert consequent rekeningen te betalen. Een in het Engels gestelde rekening uit Bangladesh vanwege een ziekenhuisbehandeling ivm Dengue wordt niet betaald omdat men geen Engels kan lezen ! In de tijd dat ik er verzekerd ben geweest is nooit één rekening betaald! De overstap naar een andere verzekeraar wordt gedwarsboomd omdat een VGZ medewerker geen volledige opgave doet van de nog openstaande te betalen premies. ONVZ deelt mee dat verzekeringsmaatschappijen onderling kunnen regelen dat iemand nog to 31 januari kan overstappen. VGZ ontkent dat. Maandelijks arriveert een factuur met acceptgirokaart waar 1 euro kosten voor wordt gerekend ondanks dat ik betaal per online bankoverschrijving. Je wordt het bos ingestuurd als je een klacht indient

Anoniem 30 november 2019







De nieuwe aanvullende polis 2020 wordt steeds meer uit gekleed.Mensen let hierop. Ik ben hier boos over, Kost je veel meer dan ik verwacht had.

Famke 25 november 2019







