Reviews van VvAA zorgverzekering

nog nooit een prbleem gehad of een discussier over vergoedingen

Als borstprothesedraagster kan ik elk jaar een nieuwe prothese aanschaffen! Dat is bij bijvoorbeeld CZ niet het geval en loop je dus met een uitgezakte prothese!

Ik heb diabetes 2 en een SIMMS 2 classificatie. De verzekering vergoed deze factureren niet van de pedicure uit de basisverzekering omdat ik niet in de ketenzorg zit. Dit komt doordat enerzijds mijn huisarts niet mee doet, maar anderzijds doordat ik bij een internist onder behandeling ben. Ik heb al diverse klachten ingediend hierover, aangezien mijn vorige verzekeraar Delta Lloyd dit wel uit de basisverzekering vergoed. Ik heb een aanvullende verzekering van Delta Lloyd Top, en die heeft contact opgenomen met VVAA en de afgelopen declaraties van de pedicure maar uit coulance vergoed, maar wel aangegeven dat VVAA deze volgens de zorgverzekeringswet zou moeten vergoeden, en zeker aangezien het een restititieverzekering beweert te zijn met vrije keuze zorg. Dat viel dus in dit geval wel tegen. Verder heb ik nog geen andere problemen ondervonden, De glucosemeter etc kan ik wel vrij kiezen