Eerlijk incasseren zorgpremie

Wat is er mis?

De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben onderzoek gedaan naar de grootste Nederlandse zorgverzekeraars. Dat zijn CZ, Zilveren Kruis Achmea, VGZ en Menzis. Zij helpen mensen met betalingsproblemen niet altijd goed.

Verzekerden krijgen vaak te maken met incassomaatregelen als ze hun premie niet kunnen betalen. Daar zijn hoge extra kosten aan verbonden en dat is in strijd met de bedoeling van de wet. Die bepaalt dat het niet redelijk is om bijkomende kosten te rekenen als iemand niet kan betalen.

Wanneer de zorgpremie 6 maanden niet wordt betaald, worden mensen aangemeld bij het CAK. Vanaf dat moment betalen zij geen premie meer aan de zorgverzekeraar, maar een hogere premie aan het CAK. Dat geldt ook voor mensen met een betalingsachterstand omdat zij niet konden betalen.

Onze eisen

We willen dat het systeem verandert. Mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen, moeten hulp krijgen in plaats van extra kosten.

Zorgverzekeraars moeten onderzoeken of iemand niet kan of niet wil betalen. Als blijkt dat iemand zijn zorgpremie niet kan betalen, moeten de verzekeraars geen dure incassomaatregelen treffen. Het CAK moet ook beter rekening houden met de persoonlijke situatie van mensen. Als iemand is aangemeld omdat hij zijn zorgpremie niet kon betalen, moet er geen hogere premie in rekening worden gebracht.

Daarnaast willen we een goede oplossing voor mensen die in het verleden zijn gedupeerd. Voor deze groep moet een passende oplossing komen.

Wat gaan we doen?

We gaan in gesprek met de grootste betrokken partijen. Dat zijn CZ, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis, Zorginsituut Nederland en het CAK. Ook willen we met de overheid praten. We vragen deze partijen om samen met ons te werken aan oplossingen. Die oplossingen moeten gaan over de toekomst én het verleden.

Lukt het niet om goede afspraken te maken? Dan bereiden we een volgende stap voor. Dat kan een juridische procedure zijn.



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