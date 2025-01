Toch geld terug voor teruggeroepen Babboe bakfiets

Toch geld terug voor consumenten

Babboe geeft consumenten met een teruggeroepen bakfiets tóch de mogelijkheid om hun geld terug te krijgen. Dat heeft de bakfietsenfabrikant besloten na een gesprek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Babboe gaat klanten hierover vanaf eind januari 2025 benaderen. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van hoe oud de fiets is. In oktober vroegen we de ACM op te treden, nadat we Babboe herhaaldelijk hadden aangesproken op de problemen.

Maanden wachten

Eerder dit jaar riep Babboe 22.000 bakfietsen terug, omdat de fietsen stuk kunnen gaan en onveilig kunnen zijn. In februari dit jaar plaatste de NVWA een veiligheidswaarschuwing en moest Babboe naast het terughalen van bakfietsen ook de verkoop van fietsen staken. Je hebt in zo'n geval recht op reparatie of een vervangende fiets binnen een redelijke termijn zonder dat je daar al te veel last van hebt. Maar veel klanten moeten maanden wachten op controle, reparatie of een nieuwe fiets. Terwijl ze al sinds februari hun bakfiets niet mogen gebruiken. Dat levert hele vervelende situaties op vooral voor consumenten die afhankelijk waren van de bakfiets voor vervoer.

Voucher

Valt je bakfiets onder de terugroepactie, dan wordt de bakfiets opgehaald en krijg je hiervoor een voucher. Dit noemt Babboe een omruilcertificaat. Hiermee kun je, wanneer je bakfiets 5 jaar of jonger is, een nieuwe bakfiets uitzoeken. Heb je een bakfiets die ouder is dan 5 jaar? Dan geeft Babboe een voucher ter hoogte van de dagwaarde. De minimale waarde is gelijk aan de waarde van de goedkoopste gewone fiets van €419.

Niet leverbaar

Met de vouchers kun je vervolgens op een speciale website een nieuwe fiets uitzoeken. Maar het aanbod op de site was lange tijd klein en ongeveer de helft van de fietsen was niet leverbaar. Babboe heeft het aanbod recent wel uitgebreid, maar dat is veel te laat. Bovendien moet je vaak flink bijbetalen voor een nieuwe bakfiets als je bakfiets ouder is dan 5 jaar

Klanten die een nieuwe (bak)fiets hebben besteld klagen dat zij erg lang moeten wachten, geen informatie krijgen over de levertijd en dat er slecht gecommuniceerd wordt door Babboe.

Geld terug

In veel gevallen mag je ook geld terugvragen in plaats van een voucher. Maar die verzoeken wijst Babboe af. Dit terwijl je volgens de wet helemaal niet akkoord hoeft te gaan met:

Een bijbetaling voor een vervangende (bakfiets).

Of het uitzoeken van een ander model dan je oorspronkelijk hebt gekocht.

Inspectie door Babboe

Naast de terugroepactie moet een deel van de bakfietsen geïnspecteerd worden. Hiermee is Babboe in juli gestart. Bakfietseigenaren konden toen al 6 maanden geen gebruik maken van hun bakfiets zonder een alternatieve oplossing van Babboe. Dit is veel te lang. En nog steeds wachten er klanten op een inspectie afspraak. Ook mogen zij de fiets niet altijd direct gebruiken omdat er onderdelen vervangen moeten worden. Of er moeten op een later moment nog updates uitgevoerd worden. Of er worden fietsen afgekeurd.

We vinden dat óók deze klanten (een deel van) hun aankoopbedrag terug moeten krijgen.

Korting

Sinds kort geeft Babboe wel korting op een deel van de fietsen. Dat kan honderden euro’s schelen, maar dat is te laat voor klanten die hun voucher al ingewisseld hebben. Zij hebben misschien wel honderden euro’s meer bij moeten betalen.

Ook heeft Babboe eind augustus klanten gemaild met de mogelijkheid om hun eerder gemaakte keuze om te wisselen naar een Babboe Curve, Babboe BIG of Babboe Dog. Dit omdat veel klanten al maanden wachtten op de levering van hun bestelde (bak)fiets. Deze drie modellen kunnen, onder voorbehoud, binnen 3 tot 7 weken geleverd worden maar moeten op een later moment nog wel updates krijgen.