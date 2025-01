Fraude door nepwebshops is een groeiend probleem. Het gaat hierbij om webwinkels van criminelen die maar kort bestaan en die na betaling niets (of een prulletje) leveren. In september onthulden wij dat van de 101 onderzochte nepwebshops er 71 adverteren op Facebook en Instagram. En bij 45 hiervan kon je betalen met iDeal.

We eisten stevige maatregelen van Meta (de eigenaar van Facebook en Instagram) en Currence (de merkeigenaar van iDeal). Zij moeten beter controleren wie er via hun platforms een webshop start.

Weinig verbetering

In november 2024 checkten we of er naar onze klachten is geluisterd. We onderzochten 30 nieuwe malafide shops op de zwarte lijst van de politie. Helaas zien we nog weinig verbeteringen:

13 van de 30 nepshops hebben nog steeds iDeal als betaalmiddel.

16 van de 30 nepshops hebben advertenties op Facebook en Instagram.

iDeal wordt vaak gebruikt

Het is best zorgelijk dat iDeal nog steeds zó vaak als betaaloptie verschijnt in nepshops. iDeal heeft een betrouwbaar imago, maar je bent vaak je geld kwijt als je ermee betaalt.

Tussen iDeal-eigenaar Currence en de webshops zitten de Payment Service Providers. Deze hebben een licentie om iDeal-betalingen te verwerken voor de webshops. Als we Currence aanspreken, wijst die altijd naar de betaalplatforms. Maar Currence heeft wel de plicht om strenge eisen te stellen aan álle betaalbedrijven die iDeal willen aanbieden en gebruiken.

Het probleem zit bij Stripe

Bijna alle nepshops laten hun iDeal-betalingen verwerken door het Amerikaanse betaalplatform Stripe. We hebben iDeal-eigenaar Currence opgeroepen snel uit te zoeken waarom relatief veel via betalingen in nepshops via Stripe worden afgehandeld.

Brussel opnieuw ingelicht

Dan de advertenties. De Europese Commissie houdt de grote techplatforms al een tijdje in de gaten. De commissie onderzoekt de misstanden met malafide advertenties op Facebook en Instagram. We deelden onze eerste bevindingen in september met de commissie. En we zullen ook de nieuwste steekproef met haar delen. We hopen op stevig ingrijpen door ‘Brussel’.

Meta moet goed controleren welke bedrijven advertenties aan consumenten mogen vertonen. Ook moet het vlot reageren op meldingen dat een adverteerder malafide is. Want ook dat is de plicht van Meta onder de Digital Services Act, waar de commissie op toeziet. We vinden dat dit onvoldoende gebeurt. Dat merkte ook Tros Radar bij het vergeefs melden van duidelijk malafide Instagram-advertenties.

Ook advertenties op Marktplaats

Opmerkelijk is dat 2 van de 30 nieuw onderzochte nepshops (bikesfactory.nl en stofzuiger-shop.nl) bezoek trokken via advertenties op Marktplaats. Deze shops staan namelijk op de zwarte lijst van de politie. Marktplaats zegt dat het de advertenties van malafide bedrijven direct weghaalt, als de politie die meldt. Door een foutje zou dat bij deze 2 toevallig niet gebeurd zijn.

Je moet altijd opletten

Je moet zelf alert zijn op het bestaan van malafide webwinkels, want advertentie- en betaalbedrijven doen er nog te weinig tegen.

Iedereen kan een webshop in elkaar klikken. En ook een betaalmiddel als iDeal is makkelijk in te voegen en maakt een shop niet 'betrouwbaar'. Advertenties voor een webshop kun je al plaatsen met een nep-Facebookaccount en een reclamebudget van een paar tientjes.

Klik daarom liever niet op advertenties op sociale media en in Google. Maar als je een aanbieding echt interessant vindt, doe dan eerst wat checks:

Gaat het om een onbekende shop? Zoek dan naar gebruikerservaringen op bijvoorbeeld trustpilot.com.

Google de winkel eens: gebruik het webadres van de shop tussen aanhalingstekens als zoekterm. Geen of weinig ervaringen is verdacht.

Op check.veiliginternetten.nl kun je opzoeken of er waarschuwingen voor de site bestaan.

Check ook of er al meldingen over zijn gedaan bij de politie op politie.nl/checkdeverkoper.

Veel malafide webshops werken met opmerkelijk lage prijzen. Dat is al een belangrijk signaal.

Meer tips tegen nepshopfraude

In ons artikel over nepswebshops vind je nog meer tips om nepwebshops te herkennen.