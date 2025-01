100.000 wachtenden

Ongeveer 100.000 mensen wachten op zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Betrouwbare en actuele cijfers ontbreken, maar het lijkt erop dat bijna de helft langer dan de Treeknorm wacht. De Treeknorm bepaalt hoe lang iemand maximaal mag wachten. In de GGZ geldt een maximale wachttijd van 14 weken tussen aanmelding en behandeling.

Grote kans op chaos

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat weten dat zorgverzekeraars in zulke gevallen zorgbemiddeling moeten aanbieden. Dan moeten zij samen met de verzekerde een oplossing zoeken en de zorg volledig vergoeden. Dit betekent dat er per zorgverzekeraar duizenden bemiddelingsverzoeken in korte tijd afgehandeld moeten worden.

Het gebrek aan een volledig overzicht van zorgaanbieders in de zorgzoekers van verzekeraars maakt de situatie nog lastiger. Als alle wachtenden om bemiddeling vragen, is er grote kans op chaos.

Het schrijnende is: als zorgverzekeraars genoeg zorg zouden inkopen, is wachtlijstbemiddeling eigenlijk niet nodig. Of in ieder geval niet op zo’n grote schaal.

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende oplossing. De NZa bevestigt dat deze zorgplicht ver gaat. Verzekerden met een naturapolis of een combinatiepolis hebben recht op volledige vergoeding via wachtlijstbemiddeling als de wachttijden te lang zijn.

Onderzoek naar wachtlijstbemiddeling en wachtlijsten

We gaan de komende tijd onderzoeken hoe zorgverzekeraars omgaan met hun zorgplicht als het gaat om de GGZ-zorgbemiddeling. We willen weten waarom er zo weinig gebruik is gemaakt van wachtlijstbemiddeling, terwijl er hele lange wachtlijsten zijn. Ook gaan we onderzoeken of verzekerden de afgelopen jaren hebben bijbetaald voor hun zorg na wachtlijstbemiddeling. De Consumentenbond blijft scherp in de gaten houden hoe deze situatie zich ontwikkelt.

Zorgbemiddeling nodig?

Wil je gebruik maken van zorgbemiddeling? Onze expert zorgverzekeringen deelt tips over je rechten bij wachtlijstbemiddeling. En als het misgaat, kun je dit melden via ons meldpunt.