Europees voorstel speelt Big Tech in de kaart

Met het Digital Omnibus-voorstel werkt de Europese Commissie aan een bundel aanpassingen van bestaande digitale wetten. Hieronder vallen de privacywet AVG en AI-wetgeving. Het voorstel heeft officieel als doel om wetgeving te vereenvoudigen, maar volgens de BEUC ingrijpende wijzigingen.

Meer ruimte voor bedrijven

Het voorstel perkt de definitie van persoonsgegevens in en geeft bedrijven meer ruimte om zich voor dataverzameling te beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’. Ze hoeven dan geen toestemming meer te vragen. Hetzelfde gaat dan gelden voor het trainen van AI-systemen. BEUC stelt dat daarmee de privacy van consumenten wordt opgeofferd voor de belangen van grote AI-bedrijven. Dat zet de deur open naar nieuwe vormen van tracking zonder toestemming en versterkt de machtspositie van de grote techbedrijven.

AI Act uitgekleed

Ook wordt de AI Act in het nieuwe voorstel uitgekleed. De regels voor risicovolle AI-systemen worden uitgesteld en kleinere bedrijven krijgen minder zware AI-eisen. Eveneens worden de verplichte trainingen voor medewerkers voor verantwoord AI-gebruik geschrapt. Dit is volgens BEUC geen “gerichte bijstelling”, maar een structurele afbraak van fundamentele consumentenrechten.

Experts uiten zorgen

De zorgen sluiten aan bij kritiek van privacyexperts en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de privacytoezichthouder waarschuwt dat vereenvoudiging niet mag leiden tot aantasting van mensenrechten.

Het voorstel van de Europese Commissie is nog verre van definitief. Het moet eerst nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Europese Ministerraad.