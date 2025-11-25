Koop geen kant-en-klare noodpakketten

Campagne overheid: informatieboekje in de bus

Tussen 25 november 2025 en 10 januari 2026 ontvangen alle huishoudens in Nederland een informatieboekje thuis met de titel: ‘Bereid je voor op een noodsituatie.’ Hierin staan adviezen over hoe je je kunt redden voor in ieder geval de eerste 72 uur van een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen.

Je kunt het boekje al downloaden: 'Informatieboekje: bereid je voor op een noodsituatie'.

Laat kant-en-klare noodpakketten links liggen

Op internet spelen allerlei webshops in op de vraag naar noodpakketten. En hier en daar openen zelfs fysieke winkels. Zij bieden allerlei kant-en-klare noodpakketten aan. Sommige pakketten zitten soms in een rugzak of emmer. De prijzen kunnen erg hoog oplopen. Lees ook het artikel van KASSA over kant-en-klare noodpakketten uit 2023.

Naast de prijs hebben kant-en-klare noodpakketten nog andere nadelen:

Meer is niet beter

Veel kant-en-klare noodpakketten bevatten allerlei onnodige spullen in plaats van dat ze focussen op de belangrijkste zaken zoals eten, drinken en hygiëne.

Veel kant-en-klare noodpakketten bevatten allerlei onnodige spullen in plaats van dat ze focussen op de belangrijkste zaken zoals eten, drinken en hygiëne. Niet compleet

Kant-en-klare noodpakketten zijn niet altijd compleet volgens de lijst van de overheid.

Kant-en-klare noodpakketten zijn niet altijd compleet volgens de lijst van de overheid. Kennis nodig

Sommige kant-en-klare noodpakketten bevatten spullen, zoals waterzuiveringstabletten en bepaalde EHBO-materialen, waarvoor je specialistische kennis nodig hebt om ze veilig te gebruiken.

Het is daarom verstandiger om zelf je noodpakket samen te stellen volgens het advies en de lijst van de overheid. Dan weet je in ieder geval wat je koopt en ben je ook nog goedkoper uit.

Wat hoort er in een noodpakket te zitten?

De overheid adviseert in deze campagne om zelf een noodpakket samen te stellen. Hieronder zie je wat daarin moet zitten. Veel spullen heb je waarschijnlijk al in huis en de rest in huis halen hoeft niet veel te kosten. Als het je zelf toch niet lukt, tipt de overheid om samen met familie of buren een noodpakket samenstellen.

Inhoud noodpakket voor 72 uur

Water Flessen houdbaar water: minimaal 3 liter per persoon per dag

Tip: zo kun je ook kraanwater lang bewaren (pdf) Eten Lang houdbaar voedsel, zoals groente of vlees in blik, noten en gedroogd fruit

Denk ook aan babyvoeding en eten voor je huisdier Hygiëne Desinfecterende gel

Wc-papier

Vochtige doekjes

Maandverband en/of tampons

Tandpasta en tandenborstel Warm blijven Dekens Licht en vuur Zaklamp met extra batterijen

Kaarsen en lucifers Communicatie en informatie Radio op batterijen

Opgeladen powerbank Geld en documenten Contant geld (voor 72 uur €70 per volwassene, €30 per kind)

Kopieën van identiteitsbewijzen

Plattegrond of kaart van je stad, dorp of buurt

Lijst met belangrijke telefoonnummers Veiligheid en aandacht trekken EHBO-doos met gebruiksaanwijzing

Fluitje om aandacht te trekken of hulpdiensten te laten weten waar je bent Overige handige spullen Gereedschap (zoals hamer, zaag en kniptang) Persoonlijke spullen Reservesleutels van huis en auto

Radio op batterijen of een speciale noodradio?

In geval van nood zal de overheid je via de radio op de hoogte houden van de nieuwste informatie. Een speciale noodradio kan handig zijn als je thuis geen andere radio op batterijen hebt. Heb je dat wel? Dan is er geen reden om een speciale noodradio aan te schaffen. Zorg wel dat je de juiste batterijen in huis hebt. En dat ze opgeladen zijn. Je kunt in geval van nood overigens ook je autoradio gebruiken.

De noodradio's die je tegenwoordig overal kunt kopen, hebben vaak speciale functies. Het zijn alles-in-1-apparaten. Dat klinkt mooier dan het is. Want een losse powerbank laadt veel sneller op, en een zaklamp heb je vast nog wel ergens in huis liggen.

Koop een betrouwbare powerbank

Ook een opgeladen powerbank is een belangrijk onderdeel voor in je noodpakket. In een noodsituatie wil je namelijk voorzichtig zijn met de batterij van je telefoon. Je wil hier zo lang mogelijk mee doen, zodat je bereikbaar bent als de mobiele diensten (gedeeltelijk) zijn hersteld. Zorg ervoor dat je powerbank altijd opgeladen is.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Let dan op de gebruiksduur. De batterijcapaciteit wordt vaak aangegeven in mAh (milliampère-uur). Hoe hoger dit getal, hoe langer de batterij vaak meegaat. Maar dit gaat niet altijd op. Bekijk daarom onze testresultaten voor de gebruiksduur.