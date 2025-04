Zelf repareren is vaak veel te moeilijk

‘Het deurtje van de wasmachine hing scheef. Iemand had erop geleund. Eerst liet ik het zo, maar het werd steeds erger. Omdat ik handig ben, bestelde ik zelf een scharnier. Binnen 1 uur had ik het vervangen.’ Herkenbaar?

Een onderdeel kapot van je wasmachine of vaatwasser? Bestel het online en geef je apparaat een tweede leven. Zo bespaar je geld én help je het milieu. Maar dan moeten die onderdelen wel makkelijk te vinden en te bestellen zijn.

Vroeger was alles simpeler

Ooit kon je apparaten gewoon openschroeven. Onderdelen vervangen? Geen probleem. Maar rond de eeuwwisseling veranderde dat. Apparaten werden complexer. Onderdelen verlijmd. Repareren werd lastiger. En vaak mocht alleen een gecertificeerde monteur eraan sleutelen.

Nieuwe regels: Ecodesign

De Europese Unie wil dit verbeteren. De Ecodesign-wetgeving zorgt ervoor dat producten duurzamer worden. Eerst lag de aandacht op energieverbruik. Nu komen daar per productgroep strengere regels en uitbreiding van de wetgeving bij. Zo komen er strengere normen over hoe producten worden ontworpen, geproduceerd en (her)gebruikt. En er komt een reparatiescore op het energielabel, als eerste bij smartphones en tablets in juni 2025.

Sinds 2021 moeten fabrikanten van wasmachines, koelkasten en vaatwassers reserveonderdelen langer beschikbaar houden. Minimaal 10 jaar nadat het apparaat op de markt is gekomen. Levertijd? Maximaal 15 werkdagen.

Welke onderdelen moet je kunnen bestellen?

De wet bepaalt welke onderdelen beschikbaar moeten zijn. En of dat voor professionele monteurs geldt of voor consumenten. De onderdelen voor consumenten kun je makkelijk zelf vervangen, zoals:

Sproeiarmen voor vaatwassers

Wasmiddellades voor wasmachines

Glasplaten voor koelkasten

Deurrubbers en scharnieren

De fabrikant moet op zijn eigen website informatie zetten over de reserveonderdelen. Maar zijn die onderdelen ook echt makkelijk te vinden? Wij zochten het uit.

Grote verschillen tussen fabrikanten

Sommige merken doen het beter dan andere. AEG en Inventum scoren het best. AEG biedt een handig filtersysteem en uitlegvideo’s. Inventum laat direct bij elk product zien welke onderdelen beschikbaar zijn.

Bosch, Siemens, Liebherr, Miele en Whirlpool werken met overzichtelijke tekeningen waarop je een onderdeel kunt aanklikken. Handig! Maar bij Samsung en Smeg ontbreken foto’s en is het zoeken lastig. Asko en Hisense hebben een aparte onderdelenwebsite, maar die is moeilijk te vinden.

Niet online te bestellen? Slechte zaak!

IKEA en LG laten steken vallen. Op hun websites kun je geen onderdelen bestellen. IKEA verwijst naar de telefonische klantenservice. LG stuurt je door naar externe onderdelenleveranciers.

Ook Beko is een geval apart, met een eigen onderdelenwebsite die op zich best duidelijk is, Er staat een lijst met onderdelen per apparaat. Maar de knop om meer informatie over een onderdeel te krijgen, werkt niet.

Zelf repareren: Nederlanders durven het wel aan

Uit onderzoek blijkt dat 56% van de Nederlanders eerst zelf een reparatie probeert voordat ze een monteur bellen. 68% vindt dat fabrikanten het makkelijker moeten maken om eenvoudige problemen zelf op te lossen.

Sommige fabrikanten juichen dit toe. AEG biedt duidelijke instructievideo’s. Maar Miele, Samsung en Smeg waarschuwen juist. Zij vinden dat ingewikkelde reparaties alleen door een vakman gedaan mogen worden. Dit kan consumenten afschrikken.

Wij juichen de openheid van AEG meer toe dan de barricades die Miele opwerpt. Natuurlijk is zelf repareren niet voor iedereen weggelegd. Maar als met wat ondersteuning en uitleg meer consumenten dit aandurven, hopen we dat er uiteindelijk meer apparaten worden gerepareerd.

Fabrikanten, deel je kennis!

Fabrikanten weten precies hoe hun apparaten in elkaar zitten. Toch ontbreekt op veel websites heldere informatie over onderdelen en reparaties. Dat kan beter! Consumenten hebben behoefte aan: