Nieuw kabinet moet werken aan PFAS-vrije toekomst

Wat is er mis?

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die water-, vet- en vuilafstotend zijn. Ze worden veel gebruikt in producten als anti-aanbakpannen, regenkleding en blusschuim. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat bijna iedereen in Nederland PFAS in het bloed heeft. Het gaat om waarden die schadelijk en ongezond voor mensen kunnen zijn. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan een verhoogde blootstelling aan PFAS onder andere het risico op kanker vergroten.

Onze eisen

Niemand zou ziek mogen worden door vervuiling van zijn of haar leefomgeving. Om consumenten te beschermen zijn strenge wetten nodig. In het Europees Parlement wordt de komende tijd onderhandeld over een nieuwe wet. Hoe streng deze wet uiteindelijk wordt, hangt sterk af van de inzet van Europese lidstaten, waaronder het nieuwe kabinet in Nederland. Daarom vragen wij de onderhandelende partijen om:

In te zetten op een zo breed mogelijk Europees PFAS-verbod, waarbij alleen tijdelijke uitzonderingen mogelijk zijn.

Nationaal alvast een verbod op PFAS in te stellen voor producten waarvoor nu al PFAS-vrije alternatieven zijn.

Wat gaan we doen?

Samen met gezondheidsfondsen en maatschappelijke organisaties blijven we ons inzetten voor een toekomst zonder PFAS en voor veilige consumentenproducten. We roepen politieke partijen op om heldere keuzes te maken en daarbij gezondheid voorop te zetten.

Lees onze oproep:

