Van weggooien naar hergebruiken

In een circulaire economie produceren we zo min mogelijk afval en gebruiken we grondstoffen opnieuw. In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dat maakt ons minder afhankelijk van schaarse materialen en beter voorbereid op crises.

Nu is onze economie nog grotendeels ‘lineair’. We maken producten van nieuwe grondstoffen en gooien ze na gebruik weg. In een circulaire economie blijven grondstoffen langer in gebruik, bijvoorbeeld door recycling.

Maar circulariteit gaat verder dan recyclen. Het draait om langer gebruik van wat we al hebben.

De R-ladder: van Refuse tot Recycle

De R-ladder laat circulaire keuzes zien, van meest duurzaam tot minst:

Refuse

Koop iets niet als je het niet nodig hebt.

Denk aan delen in plaats van bezitten of hetzelfde doen met minder grondstoffen, zoals een energiezuinig aparaat kopen.

Hergebruik, repareer of knap op.

Gebruik onderdelen opnieuw.

Hergebruik materialen.

Tweedehands is vaak een slimme keuze

Circulariteit begint al vóór je iets koopt. Vraag jezelf af of je iets echt nodig hebt. Zo ja, kun je het misschien lenen, huren of delen?

Een boormachine gebruik je gemiddeld maar 15 tot 30 minuten. Dan is kopen vaak niet de slimste optie. Delen of huren heeft verschillende voordelen, zoals:

Geen zorgen over onderhoud.

Geen opslagruimte nodig.

Toegang tot de nieuwste technologie.

Koop je toch iets? Dan is tweedehands of refurbished vaak duurzamer én goedkoper. Toch kiest nog maar een kleine groep hiervoor. Uit een enquête onder 4000 panelleden blijkt dat slechts 3 op de 100 een refurbished smartphone kochten.

Heldere regels voor refurbished

Het Keurmerk Refurbished helpt om refurbished producten met meer vertrouwen te kopen. Toch is er nog veel onduidelijk. Wat betekent bijvoorbeeld ‘licht gebruikt’ of ‘zo goed als nieuw’? En hoe weet je in welke staat de batterij is?

We pleiten daarom voor duidelijke definities over de staat van het product, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Onderhoud verlengt de levensduur

Goed onderhoud voorkomt dat je producten onnodig weggooit. Uit onderzoek blijkt dat veel stofzuigers die worden weggegooid nog prima werken met een nieuw filter.

Daarom willen we dat onderhoudsinformatie direct bij het product te vinden is, b.v. via een QR-code sticker of via een display.

Garantie helpt ook

Een product dat binnen de garantie gratis wordt gerepareerd, hoeft minder snel vervangen te worden. Nederland heeft een uitgebreidere garantie dan in de meeste andere Europese landen. We hebben namelijk geen vaste garantietermijn van 2 jaar, maar garantie over een product zolang je redelijk mag verwachten dat iets meegaat.

Recht op reparatie voor iedereen

Producten moeten makkelijk en betaalbaar te repareren zijn. De Europese richtlijn ‘Right to Repair’ helpt daarbij. Deze wet gaat dit jaar ook in Nederland gelden. Maar voorlopig nog niet voor alle aparaten, alleen voor bijvoorbeeld:

Wasmachines

Smartphones

Laptops

Koelkasten

Stofzuigers

We willen dat het recht op reparatie gaat gelden voor álle producten.

Financiële steun bij reparaties

In andere landen bestaan al reparatievouchers. Daarmee krijg je 50% korting op reparaties na de garantieperiode. Zo’n regeling werkt goed en stimuleert repareren. We pleiten voor een vergelijkbare regeling in Nederland.

Van afdanken naar opnieuw gebruiken

Is een product écht niet meer bruikbaar? Dan zijn er duurzamere opties dan weggooien, zoals ruilen, verkopen of weggeven.

Moet het toch weg? Dan moet inleveren voor recycling makkelijk zijn. Denk aan:

Goed bereikbare milieustraten.

Meer inzamelpunten.

We zetten ons onder andere in voor betere inzameling van blikjes en flesjes. Een extra bonus van €0,05 statiegeld helpt om het aantal ingeleverde verpakkingen te verhogen.

Elke keuze telt

De circulaire economie is geen ver-van-je-bedshow. Of je iets koopt, gebruikt, repareert of afdankt: alles telt mee. Wij blijven ons inzetten voor duidelijke informatie, eerlijke regels en praktische oplossingen. Zo wordt duurzaam kiezen voor iedereen makkelijker.