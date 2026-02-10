Lager eigen risico bij Greenwheels is weer een keuze

Standaard aangevinkt

We kregen klachten over de automatische verlaging van het eigen risico door Greenwheels. Als je een deelauto wilt huren, kun je kiezen voor een standaard eigen risico van €500 of een verlaagd eigen risico van €75. Voor deze verlaging betaal je €4,99 per rit.

Greenwheels had deze extra optie standaard aangevinkt (opt-out). Dat is in strijd met het consumentenrecht. Een extra optie of aanvullende dienst tegen betaling mag niet automatisch aangevinkt staan.

Verrast door de kosten

Uit de klachten begrepen wij dat klanten verrast werden door de kosten, omdat zij deze niet hadden gezien en geaccepteerd. Wij vinden het belangrijk dat je wordt gewezen op de kosten van het eigen risico bij schade. En op de mogelijkheid om dit risico af te kopen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Maar je mag niet verrast worden door extra kosten.

Greenwheels aangesproken

We hebben Greenwheels eind 2025 aangesproken op zijn opt-out beleid voor het verlagen van het eigen risico tegen €4,99. We verzochten Greenwheels om:

de praktijk per direct aan te passen;

betaalde bedragen terug te betalen aan consumenten die daarom vragen;

een e-mailadres te vermelden op de website.

Greenwheels zegde toe om het opt-out beleid terug te draaien. Sinds eind december kunnen klanten weer zelf beslissen of zij het eigen risico willen afkopen. Het bedrijf belooft ook om klanten die een beroep doen op een onverschuldigde betaling, €4,99 per rit terug te betalen.

Dit kun je doen

Heb je betaald voor een verlaagd eigen risico door middel van de opt-out, terwijl je dat niet wilde? Dan kun je een verzoek tot terugbetaling indienen bij Greenwheels via aer@greenwheels.nl. Vermeld daarbij ‘verzoek terugbetaling AER’ met je klantnummer en de datum van de rit(ten) waarover het gaat. Je kunt je klantnummer onder andere terugvinden op de factuur en in de Greenwheels-app onder Accountdetails > Persoonlijke gegevens.

Greenwheels zal binnen drie weken na ontvangst van het verzoek terugbetalen wanneer je daar recht op hebt. Dit kan eventueel door middel van verrekening met andere openstaande vorderingen.

Daarnaast staat er inmiddels ook een e-mailadres op de website van Greenwheels.