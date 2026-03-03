Procedure om nepkortingen tijdens Real Deal Dagen KLM

Volgens de KLM zijn de Real Deal Dagen hét moment om te boeken. Dan zijn er kortingen en onweerstaanbare deals om niet te missen: topbestemmingen zijn maar heel even extra scherp geprijsd. Voor populaire bestemmingen als Curaçao en Londen zijn er vaak 'grote' aanbiedingen.

Maar na afloop van de campagne in januari waren tickets naar Curaçao €84 goedkoper. En ticketprijzen naar Londen waren na afloop €14 voordeliger. In september 2025 zagen we ook al dat meerdere bestemmingen tijdens de Real Deal Dagen juist duurder waren.

Nepkortingen

We vinden dat de KLM hiermee oneerlijke reclame maakt. Want met aftelklokken en allerlei marketingwoorden schreeuwt de luchtvaartmaatschappij dat je tijdens de campagne moet boeken. Terwijl onduidelijk is óf er wel voordeel is. Sterker nog, je bent misschien wel meer geld kwijt dan voor of na de actie.

Hoewel we de KLM meermaals gevraagd hebben om op te houden met zulke reclames, vinden we dat de luchtvaartmaatschappij te weinig heeft aangepast.

Zo gebruikt de KLM weliswaar niet meer de woorden 'korting' en 'voordeel', maar 'extra scherp geprijsd' en 'onweerstaanbare deal'. We vinden dat die bewoordingen op hetzelfde neerkomen. Ook gebruikt de KLM nog steeds een aftelklok. Je verwacht dat ticketprijzen na het aflopen ervan weer stijgen, maar dat is niet zo.

Omdat we de reclames oneerlijk vinden starten we 8 klachtenprocedures tegen de KLM. Dat doen we door klachten over e-mails en de websites voor te leggen aan de Reclame Code Commissie (RCC). Die toetst of de KLM zich wel houdt aan de reclameregels die de brancheorganisatie BARIN heeft opgesteld. De luchtvaartmaatschappij is lid van deze organisatie.

Geld terug voor reizigers

Als consumenten vooraf hadden geweten dat er helemaal geen korting was, hadden ze misschien geen vliegticket gekocht. Consumenten die tijdens de Real Deal Dagen een vliegticket kochten omdat ze dachten korting te krijgen, hebben daarom schade geleden.

We denken dat ze recht hebben op een (gedeeltelijke) terugbetaling van hun vliegticket. Ook als ze al op reis zijn geweest. Na het oordeel van de RCC willen we dat KLM stopt met nepkortingen, en we willen een juridische procedure starten om schade te verhalen.