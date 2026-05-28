TikTok Shop komt naar Nederland

Met TikTok Shop kun je producten kopen zonder de app te verlaten. Een filmpje kijken en meteen op een koopknop drukken. Het gaat razendsnel. Daardoor worden impulsaankopen aantrekkelijker. Vooral jongeren lopen risico om spullen te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. En met achteraf betalen kan dat ook nog leiden tot geldproblemen en schulden.

TikTok bepaalt wat je ziet

TikTok is geen neutrale winkel. Het platform bepaalt met een algoritme welke filmpjes, producten en advertenties je ziet. Je krijgt dus niet automatisch de beste of eerlijkste aanbiedingen te zien.

Het platform probeert gebruikers zo lang mogelijk vast te houden. Daardoor wordt de stap naar een aankoop steeds kleiner.

Vergelijken en kiezen

We vinden dat consumenten rust en tijd moeten hebben om een goede keuze te maken. Bijvoorbeeld reviews lezen, prijzen vergelijken en nadenken: heb ik dit echt nodig?

Bij snelle aankopen via sociale media gebeurt dat vaak minder.

Zorgen over privacy

We maken ons ook al langer zorgen over de manier waarop TikTok met persoonsgegevens omgaat. Daarom steunen we stichting Take Back Your Privacy in de rechtszaak tegen TikTok-eigenaar ByteDance.

Volgens de stichting verzamelt TikTok veel te veel gegevens van gebruikers, ook van kinderen. TikTok gebruikt die gegevens om een uitgebreid profiel van gebruikers te maken. Daarmee kan het platform advertenties en straks ook winkelaanbiedingen steeds persoonlijker maken.