Garantie tot de deur

‘Ga maar naar de fabrikant’, ‘De garantieperiode is voorbij’, ‘Wij doen niet aan garantie’; het zijn bekende kluitjes waarmee verkopers je het riet in sturen. Excuses die bedrijven aandragen om je niet te helpen als jouw product onverwacht gebreken vertoont.

Gedoe

Sommige klachten ontvouwen zich tot wel heel vervelende discussies. MediaMarkt staat met stip op 1 als het gaat om het aantal garantieklachten dat de Consumentenbond binnenkrijgt. Ook BCC, Coolblue, Samsung en Expert vallen in negatieve zin op. Grote bedrijven die veel verkopen, ontvangen logischerwijs ook meer klachten. Maar zijn er meer oorzaken te achterhalen voor deze klachtenregen? We vroegen het de bedrijven zelf.

Geen gehoor

Samsung en BCC reageerden niet. Expert, Coolblue en Mediamarkt reageerden wel. De reacties varieerden van ‘consumenten zijn door de jaren heen meer gaan verwachten en dat sluit niet altijd aan bij wat er mogelijk is’ tot ‘we doen er alles aan om klanten blij te maken’. Over de oorzaak van de klachten hoorden we echter niets. Wel gaven ze allemaal aan dat ze hun klachtenafhandeling willen verbeteren.

Geen gedoe bij garantieklachten, dat is precies wat de Consumentenbond wil bereiken met de campagne Geen Gedoe Garantie.

Ken je rechten

Natuurlijk kan er een keer iets misgaan met je aankoop. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar als dat niet jouw schuld is, moet je er ook zo min mogelijk last van hebben.

Het helpt als je weet wat je rechten zijn en als je een verkoper treft die het probleem snel en zonder overlast oplost. Op beide fronten valt nog flink wat vooruitgang te boeken. Daar gaat de garantiecampagne aan bijdragen.

Garantieprobleem? Dit kun je doen

Dien mondeling een klacht in bij de verkoper en eis een oplossing Stuur je klacht per e-mail of brief (bewaar een kopie). Vertel de verkoper welke oplossing je verlangt en vraag om reactie binnen 14 dagen Klaag via social media bij de verkoper Plaats je klacht op Klachtenkompas.nl van de Consumentenbond. Stap naar een geschillencommissie als de verkoper daarbij is aangesloten of schakel je rechtsbijstandsverzekering in.

Tip

Bewaar altijd je aankoopbewijzen en bonnen. Of nog beter: maak er een foto van of scan ze. Dan kan er met de verkoper nooit discussie ontstaan over hoe ‘oud’ je aankoop is en waar je hem hebt gekocht.

Meer weten over je recht als consument op garantie?

Lees meer over je recht op garantie

Gebruik het stappenplan om je recht te halen

Ben je lid van de Consumentenbond, dan kun je bij garantieproblemen telefonisch hulp krijgen van onze adviseurs via 070 – 455 45 45.

In sommige gevallen kan de Consumentenbond (tegen betaling) ook bemiddelen bij een conflict.