Providers verstoppen kosten smartphones in abonnementen

De drie grote mobiele telecomproviders verkopen je graag een goedkope of zelfs gratis smartphone en stoppen de kosten weg in het abonnement. Dat mag niet, en daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen.

KPN, T-Mobile en Vodafone spelen verstoppertje

KPN, T-Mobile en Vodafone zijn nog steeds niet duidelijk over wat je eigenlijk betaalt voor een smartphone bij een abonnement. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

KPN stunt met 'gratis' toestellen, terwijl ze niet gratis zijn en dochterbedrijf Hi verstopt een toestelbijdrage in het abonnement.

stunt met 'gratis' toestellen, terwijl ze niet gratis zijn en dochterbedrijf verstopt een toestelbijdrage in het abonnement. Ook bij T-Mobile betaal je via je abonnement aan je toestel, want de prijzen van sim-only abonnementen (abonnementen zonder toestel) zijn bij deze provider €2 tot €10 per maand goedkoper. Maar T-Mobile maakt niet duidelijk wat je voor de smartphone betaalt.

betaal je via je abonnement aan je toestel, want de prijzen van sim-only abonnementen (abonnementen zonder toestel) zijn bij deze provider €2 tot €10 per maand goedkoper. Maar T-Mobile maakt niet duidelijk wat je voor de smartphone betaalt. Vodafone verstopt ook een toestelbijdrage in het abonnement en je kunt bij Vodafone kiezen tussen allerlei combinaties van eenmalige kosten en maandbedragen. Hierbij kom je steeds op een ander bedrag voor het toestel.

Kleinere providers zijn duidelijk over toestelkosten

Natuurlijk kan het gewoon wél. Dat bewijzen ook de dochterbedrijven van de providers (Ben, Hollandsnieuwe en Telfort) en Tele2. Zij tonen een totaalbedrag per maand, waarbij duidelijk is welk deel daarvan voor het abonnement is en welk deel voor het toestel. Bij Hollandsnieuwe en Telfort kun je er zelfs nog voor kiezen om de telefoon in termijnen te betalen, zonder meerkosten.

KPN en T-Mobile gaan prijsinformatie aanpassen

Gelukkig beloven KPN en T-Mobile beterschap. T-Mobile liet in november weten dat ze de abonnements- en toestelprijs gaat loskoppelen: 'we moeten transparanter zijn zodat klanten weten waar ze aan toe zijn'. En KPN wil stoppen met het woord 'gratis' en gaat voortaan in reclameuitingen de prijzen van de telefoons vermelden. Van Vodafone is nog niet helemaal duidelijk wat zij gaan doen. Wel geven ook zij aan de toestelprijzen duidelijker te gaan weergeven.

Wat is er aan de hand?

Aanbieders van mobiele abonnementen mogen de term 'gratis' niet ten onrechte gebruiken in advertenties. Daarover oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC) al in 2011. Bovendien oordeelde onlangs de Hoge Raad dat bij veel abonnementen sprake is van kopen op afbetaling. Technisch gezien zijn consumenten de telefoon aan het afbetalen via hun abonnement en dan geldt de wet 'Kopen op afbetaling'. Die wet schrijft voor dat de aanbieder de échte prijs van het toestel moet vermelden en alleen mag adverteren met 'gratis' als het dat ook echt is.

De Consumentenbond constateerde in oktober 2014 dat een aantal providers nog wel met 'gratis' adverteerden en riep daarom de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op om op de wet toe te zien. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat duidelijk wordt wat je bij een mobiel abonnement betaalt aan de telefoon en wat aan het abonnement, zodat je beter kunt vergelijken.

Doe mee!

Kortom: 'gratis' of '€0,-' mag niet in advertenties van smartphones. Zie jij toch nog een advertentie met 'gratis' of '€0'?, terwijl je waarschijnlijk via je abonnement wél aan de telefoon betaalt? Maak een foto of screenshot en post hem op de Community.