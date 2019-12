Verwarrende titels tandartsen

Wij bekeken hoe aanbieders van orthodontische behandelingen zich noemen op hun eigen website en wat blijkt? Tientallen tandartsen noemen zich tóch orthodontist of noemen zichzelf net een klein beetje anders, bijvoorbeeld 'orthodontiste' of 'orthodentist'. Dit is in sommige gevallen verboden, het is onduidelijk voor consumenten en zet ze mogelijk op het verkeerde been.

Wat deed de Consumentenbond?

Vorig jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de naamgeving van tandartsen en orthodontisten. Op basis van het onderzoek hebben wij IGZ en branche organisaties aangesproken evenals alle aanbieders.

Wij pleiten ervoor dat de beroepsgroepen een aantal vaste titels afspreken waar iedereen zich aan moet houden. Zo voorkom je dat er een woud aan titels ontstaat en weet de consument precies met wie hij te maken heeft. Ook willen wij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich duidelijker uitlaat over wat wel en niet mag in titelgebruik. Er is nu een groot grijs gebied en dat is niet wenselijk.

De brancheorganisaties van tandartsen en orthodontisten reageerden positief op onze eerdere publicatie. Zij zeiden toe met voorstellen te komen voor een duidelijke benaming voor de beugelbehandelaars.

Ook zijn we bij het eerste onderzoek een actie gestart waar wij voor consumenten gingen controleren of hun orthodontist echt een orthodontist was. Ruim 200 mensen maakten gebruik van ons aanbod om uit te zoeken of hun beugelbehandelaar orthodontist is of niet.

Update 20 maart 2017

We hebben het onderzoek herhaald. Veel pseudo-orthodontisten uit het onderzoek van de Consumentenbond uit 2016 zijn nog steeds niet duidelijk in hun voorlichting. 53 tandartspraktijken maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist bij de praktijk werkt. Wij vragen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz) om op te treden.

Hoe controleer ik of mijn orthodontist echt orthodontist is?

Je kunt zoeken in het BIG register. Dit kan bijvoorbeeld op de naam van je zorgaanbieder of op BIG-registratienummer. Dit laatste is het makkelijkst, want dit is uniek voor iedere aanbieder. Je kunt je tandarts of orthodontist hiernaar vragen.

Als je jouw aanbieder hebt gevonden, staat onder 'beroepsgroep' vermeld dat het een tandarts is. Als jouw aanbieder ook orthodontist is, vind je dit onder 'specialisme'.

Wat betekent het als ik mijn aanbieder niet kan vinden in het BIG-register?

Allereerst is het belangrijk om zorgvuldig te zoeken in het BIG register. Het fout spellen van de naam of bijvoorbeeld het gebruik van de meisjesnaam kan leiden tot het niet vinden van de zorgaanbieder. Concludeer dus niet meteen dat hij of zij geen tandarts en/of orthodontist is.

Alleen tandartsen en orthodontisten die in het BIG register zijn opgenomen mogen dit beroep uitoefenen en deze titels voeren. Als jouw aanbieder niet in het register staat, dan kun je dat melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Uit ons onderzoek is gebleken dat de behandelaar vaak wel een tandarts is (vermeld onder beroepsgroep) maar geen orthodontist (er is dan geen 'specialisme' vermeld).

Bekijk meer veelgestelde vragen.