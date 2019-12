ASR moet hoge kosten woekerpolis terugbetalen

Falcon Levensplan

De kosten die ASR moet terugbetalen zijn de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten; eventueel eerder uitgekeerde compensatie mag ASR in mindering brengen. De precieze omvang van de schade moet nog worden vastgesteld. ConsumentenClaim, die de zaak aanspande tegen ASR, verwacht dat de schadevergoeding op kan lopen tot €3500.

Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim: 'Na jaren procederen, is dit een geweldig resultaat voor onze cliënten. Deze uitspraak zou wel eens het langverwachte kantelpunt in de woekerpolisaffaire kunnen betekenen.'

Eerder dit jaar won ConsumentenClaim een vergelijkbare zaak bij het klachtenloket Kifid. De Geschillencommissie van het Kifid gaf ASR toen ook een gevoelige tik op de vingers vanwege een Falcon Levensplan. ASR moest toen zo'n €7000 aan te veel in rekening gebrachte kosten aan de klant terugbetalen. Ook in deze zaak had ASR de kosten niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden genoemd.

Consumenten met een Falcon Levensplan kunnen zich nog steeds melden bij ConsumentenClaim.

Waerdye-polis

De Consumentenbond heeft ASR eind 2016 gedagvaard voor ruim 200.000 consumenten die zijn gedupeerd door een Waerdye-woekerpolis. Steun onze actie!

De uitspraken in de zaken van ConsumentenClaim hebben geen invloed op de rechtszaak van de Consumentenbond, maar zijn wel een steuntje in de rug. 'Wij maken ASR over de Waerdye-verzekering voor een deel dezelfde verwijten', zegt Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider financiële sector.

Lees ook: